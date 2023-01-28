"Как можно не поддерживать своего президента": Валюха из Сватов рвется на фронт

Звезда сериала "Сваты" Татьяна Кравченко активно поддерживает военное вторжение России в Украину, хоть и родилась она в Донецке.
На российском телевидении она заявила, что не понимает граждан РФ, "вставших против своей страны".
"Не понимаю, как можно не поддерживать свое Отечество, своего президента. Моя близкая подруга против. Я сначала вспыхнула. Позвонила ей через какое-то время, думала, она остыла, а там еще хуже. Значит, все больше нет у меня подруги. Это, конечно, ее дело, ее позиция, но для меня она неприемлема. Если бы я была помоложе, пошла бы медсестрой. Крови не боюсь. Правда!", - заявила Кравченко.
Напомним, актриса сериала Сваты Татьяна Кравченко, которая играла Валюху, резко начала высказываться об украинцах. С начала масштабного вторжения войск России в Украине она начала поддерживать диктатора Путина.
Напомним, ранее звезда сериалы "Сваты", актриса Татьяна Кравченко, устроила настоящий скандал в России. Она едва не сорвала спектакль Гвоздь сезона, или Все билеты проданы в российском Санкт-Петербурге, а теперь умудрилась угодить в новый скандал.
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