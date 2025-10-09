Укр
Кадры из скорой: известная певица Lida Lee попала в серьезное ДТП

Кристина Трохимчук
9 октября 2025, 10:40
Lida Lee оказалась в карете скорой помощи.
Lida Lee
Lida Lee попала в ДТП / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Lida Lee

Вы узнаете:

  • Lida Lee попала в аварию
  • Что случилось в певицей

Известная украинская певица Lida Lee попала в страшное ДТП. Певица поделилась с поклонниками в Instagram, что получила серьезную травму, которая могла серьезно изменить ее творческие планы.

Lida Lee опубликовала фотографии разбитой машины, на которой она попала в аварию и рассказала, что случилось.

Lida Lee
Разбитая машина Lida Lee / фото: instagram.com, Lida Lee

"Произошло кое-что ужасное… Мы несколько раз переносили съемки клипа. На этот раз из-за того, что я попала в ДТП и получила травму. Мне советовали все отменить, но я поняла, что не готова", — поделилась певица.

Также Lida Lee показала свои фотографии в машине скорой помощи. Медики оказали медицинскую помощь певице. Несмотря на травму шеи, из-за которой ей пришлось носить бандаж, Lida Lee продолжила активно работать.

Lida Lee
Lida Lee в карете скорой помощи / фото: instagram.com, Lida Lee

"В результате получила хлыстовую травму шеи, направление на КТ и осмотры у врачей. На меня надели бандаж для фиксации шейных позвонков и сказали месяц быть без нагрузок и движений головой. Я все ответственно послушала, купила необходимые лекарства и гели и уехала домой. Устроила себе один выходной день, затем отбыла последнюю репетицию в этом же бандаже и пошла сниматься в клипе", — рассказала певица.

Lida Lee
Lida Lee получила травму шеи / фото: instagram.com, Lida Lee

Ранее Главред сообщал, что украинская известная певица Lida Lee призналась, что год назад она стала мамой еще одного домашнего любимца. Она показала в своих соцсетях фотографию своей собачки Лу Лу и рассказала, как сильно привязалась к пушистому ребенку.

Также популярную певицу Lida Lee заподозрили в тайной беременности из-за снимков с одного из ее выступлений. На фото у Лиды Ли рассмотрели небольшой животик, из-за чего по Сети моментально разлетелись слухи про ее беременность.

О персоне: Lida Lee

Lida Lee (настоящее имя - Лидия Скорубская) - украинская певица. Бывшая участница группы Chica-Band и бэк вокалистка Monatik. Дважды принимала участие в проекте Голос країни (4 сезон - наставник Сергей Лазарев; 10 сезон - наставник Monatik). Также принимала участие в шоу "Танці з зірками-8" и "Х-фактор". Дмитрий Монатик был ее продюсером с 2020 по 2021 год.

