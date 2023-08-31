Кацурина показала на милых фото, как Дантес заботится о ее детях

Владимир Дантес, его возлюбленная Даша Кацурина и ее дети провели вместе выходные за границей ‒ в Варшаве.

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Дантес и Кацурина провели уик-энд вместе / коллаж фото УНИАН и Instagram

Возлюбленная известного поп-певца и стендап-комика Владимира Дантеса ‒ блогер и ресторатор Даша Кацурина ‒ показала, как тот заботливо относится к ее детям от брака с Михаилом Кацуриным. В Instagram девушка опубликовала фото, на которых музыкант купает ее сына Ивана.

Дантес, Кацурина и ее дети провели вместе выходные за границей ‒ в Варшаве. Паре целых три дня удалось провести вместе.

Потом Кацурина показала, как они с детьми отдыхали в боулинг-клубе. После слов мальчика ‒ "Вова, Вова", Дантес по-отечески поцеловал его в щечку. После чего Кацурина тоже сказала такую фразу. И получила, в свою очередь, поцелуй от любимого.

видео дня

Напомним, ранее известный блогер Богдан Беспалов со ссылкой на собственные источники заявил, что Дорофеева и Кацурин сыграли тайную свадьбу.

А банкет пара якобы сыграла в киевском ресторане "Курени". К слову, всем гостям и персоналу заклеивали камеры.

13 июля 2023 года пара официально подтвердила - они вступили в законный брак.

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