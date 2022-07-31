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Кацурина очаровала семейным фото с Дантесом и детьми

31 июля 2022, 12:40

Фото с Дантесом и детьми теперь стоит у Кацуриной на заставке мобильного телефона.

Владимир Дантес и Даша Кацурина
Даша Кацурина показала семейное фото с Дантесом / instagram.com/vladimirdantes, instagram.com/dasha_katsurina

Ресторатор Даша Кацурина и шоумен Владимир Дантес подогревают слухи о романе. В своем Instagram девушка опубликовала милое семейное фото с Дантесом и детьми.

Судя по всему, Качурина делала селфи в фойе. На фото видно годовалого сына Даши на руках у Дантеса и ее 6-летнюю дочь, стоящую рядом.

Как утверждает ресторатор, это фото теперь стоит у нее на заставке мобильного телефона, чему она "очень рада".

"Просто сегодня Саша сама поменяла обложку моего телефона и я очень обрадовалась", — подписала фото Кацурина.

Даша Кацурина с Дантесом и детьми
Даша Кацурина опубликовала фото с Дантесом и детьми / instagram.com/dasha_katsurina

Ранее певец Владимир Дантес раскрыл подробности расставания с Надей Дорофеевой. Артист признался, что их отношения были самыми публичными в его жизни и впредь это не повторится.

Экстрасенс Макс Гордеев на этот счет имеет свое мнение: он считает, что нестандартные любовные утехи привели к "рокировке" в паре Дантеса и Дорофеевой.

Читайте такжеВладимир Дантес показал совсем не "братский" поцелуй с Дашей Кацуриной

Позже Дантес опубликовал ленточку из фотобудки. На них он позировал с Кацуриной - пара дурачилась, показывала языки, обнималась, а в одном из кадров даже поцеловалась в губы. Сам же шоумен назвал поцелуй "братским".

Стоит напомнить, что Владимир Дантес расстался с Надей Дорофеевой до войны, однако официальный развод они еще не оформили. Додо начали подозревать в романе с мужем Даши Кацуриной. Позже пара в этом призналась. В свою очередь Дантес и Даша Кацурина продолжают публиковать совместные фото, но о романе не говорят ни слова.

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