Кабинет и питание: Ефремову предложили должность директора швейной фабрики

Во время отбывания наказания актер работал на швейном предприятии.

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Ефремову предложили должность директора швейной фабрики / коллаж: Главред, фото: Википедия, t.me/mash

Кратко:

Машков считает, что возвращение к жизни "с грехом" - это тоже путь

Гендиректор швейной фабрики пообещал обеспечить артиста жильем в Иваново

Художественный руководитель Московского театра имени Олега Табакова Владимир Машков скептически относится к возвращению актера Михаила Ефремова к профессии после освобождения из колонии, а тем временем в Иваново артисту предлагают занять должность директора швейной фабрики. Об этом сообщают росСМИ.

В частности, Машков указал на то, что давно не видел коллегу, из-за чего ему "трудно об этом говорить".

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"Но надеюсь, что человек восстановится после этой огромной для нас всех трагедии. И я уверен, что эта история на него повлияет, что он захочет приносить пользу", - сказал актер.

Он также подчеркнул, что возвращение к жизни "с тем грузом и грехом" - это тоже путь.

Тем временем заслуженному артисту РФ Михаилу Ефремову предложили занять должность коммерческого директора Ивановской швейной фабрики после условно-досрочного освобождения. Предложение артисту сделал гендиректор предприятия Юрий Лукьянчиков.

По словам мужчины, он является поклонником творчества актера и хочет ему помочь.

"А куда ему устраиваться? Никуда. В новостях-то сказали, что его на работу никто брать не хочет", - сказал Лукьянчиков.

Гендиректор швейной фабрики отметил, что артиста также готовы обеспечить жильем в городе Иваново, предоставить ему питание, кабинет и служебный автомобиль. Также Ефремова хотят привлечь к работе с детьми в театральном кружке. При этом Лукьянчиков подчеркнул, что актер может находиться в Москве и иногда приезжать на предприятие.

Отметим, что во время отбывания наказания актер работал на швейном предприятии. 9 апреля осужденный освободится из белгородской колонии по УДО.

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За что получил срок Ефремов:

Напомним, 8 июня 2020 года российский актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения врезался в авто россиянина Сергея Захарова. В результате Захаров умер от полученных в ДТП травм.

21 и 22 октября в Москве прошло слушание по апелляции Ефремова. В своем последнем слове Ефремов попросил отменить заключение.

Московский городской суд по результатам рассмотрения апелляции сократил Ефремову срок заключения в колонии с 8 лет до 7,5 после выплаты компенсации потерпевшим в зале суда.

Актер отправили проходить наказание в исправительную колонию №4 Белгородской области.

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Кто такой Михаил Ефремов Михаил Ефремов - советский и российский актёр театра, кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, театральный режиссёр, телеведущий; заслуженный артист РФ (1995), лауреат Государственной премии РФ (2001), двух кинопремий "Ника" (2002, 2016) и премии "ТЭФИ" (2017). Ефремов родился 10 ноября 1963 года в Москве в театральной семье - актёра Олега Ефремова (1927-2000) и актрисы театра "Современник" Аллы Покровской (1937-2019). Дедушка Михаила Ефремова - оперный режиссёр Борис Покровский. Ефремов снялся в десятках кинофильмах, а также играл многие роли в театре. В марте 2018 года в ходе спектакля "Не становись чужим" в Самарском театре оперы и балета зрители выразили недовольство качеством выступления Ефремова: артист говорил невнятно и, по некоторым мнениям, был пьян. В ответ Ефремов остановил спектакль и вступил в перебранку с публикой, используя нецензурную лексику Артист, который играл в "Антикиллере", "Солдатах" и других российских фильмах и сериалах, до "пьяного" ДТП не поддерживал политику Путина. В 2014 году он осудил оккупацию Крыма, а в 2015 году попал в "Белый список" Минкульта Украины, куда вносили фамилии культурных деятелей, не поддерживающих режим Кремля. Также Ефремов критиковал Путина и читал стихи в рамках проекта "Гражданин поэт", в которых его высмеивал. Тогда актера считали оппозиционером. Однако позже Ефремов оправдался за высмеивания Путина. "Я не имею отношения к оппозиции, не имею отношения к политике. Ничего не имею против личности Путина. Почему я должен плохо относиться к человеку, который нас кормит - нас, людей искусства, деятелей кино... Я артист, клоун, а не оппозиционер. Это моя работа", - передавал слова Ефремова его адвокат.

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