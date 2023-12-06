К жене пристает доктор: Гордон пожаловался на Комаровского

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Гордон пожаловался на Комаровского / Коллаж Главред, фото Instagram/gordondmytro

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон пожаловался, что к его жене Алесе Бацман "пристают".

На своей странице в Instagram, он опубликовал фото, где изображен он, его жена и доктор Комаровский, который приклонил голову на плечо к жене журналиста.

"Что делать, когда к жене пристает доктор?" - интересуется у своих подписчиков Гордон.

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В то же время, подписчики журналиста дают ему дельный совет. В этой ситуации, Гордону советуют радоваться, что Комаровский "пристает" не к нему.

Конечно, пост шуточный, как и комментарии к нему.

На фото - Гордон, его жена и доктор Комаровский:

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