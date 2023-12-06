К жене пристает доктор: Гордон пожаловался на Комаровского

Украинский журналист и телеведущий Дмитрий Гордон пожаловался, что к его жене Алесе Бацман "пристают".
На своей странице в Instagram, он опубликовал фото, где изображен он, его жена и доктор Комаровский, который приклонил голову на плечо к жене журналиста.
"Что делать, когда к жене пристает доктор?" - интересуется у своих подписчиков Гордон.
видео дня
В то же время, подписчики журналиста дают ему дельный совет. В этой ситуации, Гордону советуют радоваться, что Комаровский "пристает" не к нему.
Конечно, пост шуточный, как и комментарии к нему.
На фото - Гордон, его жена и доктор Комаровский:
Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.