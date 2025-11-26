Известный украинский актер впервые признался, почему его уволили из ВСУ

Вкратце:
- Сергей Журавлев защищал нашу страну с оружием в руках
- Его уволили из ВСУ по состоянию здоровья
Украинский актер Сергей Журавлев ("Телохранитель", "Клятва врача", "Любовь и пламя") пошел добровольцем защищать Украину от оккупантов в первые дни полномасштабного вторжения. "Для меня это было очевидно. У меня есть родители, братья, сестры, племянники. Кто должен их защищать?" - рассказал артист в беседе с ТСН.
Журавлев служил вместе с группами ГУР, ТРО, помогал освобождать Бучу, Ирпень, Гостомель, имеет боевой опыт, был пулеметчиком, занимался разминированием. Сейчас артист вернулся к гражданской жизни - его уволили по состоянию здоровья.
Сергей признался, что имеет врожденное заболевание крови, последствия которого в условиях войны могли стать для него смертельными. "У меня врожденное заболевание крови, из-за которого она не сворачивается. Даже несложное ранение в моем случае могло стать летальным. Из-за этого меня в конце концов и уволили из ВСУ", - говорит Журавлев.
