Известный телеведущий удивил похудением на 20 килограмм

Константин Грубич рассказал о том, как ему удалось похудеть и удержать вес.

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Константин Грубич рассказал о своей диете / Коллаж Главред, фото скриншот, 1+1

Украинский телеведущий Константин Грубич рассказал о том, как ему удалось похудеть на 20 килограмм.

Об этом он поделился в интервью программе "Наодинці". По словам знаменитости, он похудел благодаря статье, которую он прочитал в Крыму, еще до войны.

"Мы ездили несколько лет подряд отдыхать в Судак, Крым. Мы заходим в поезд и на столах лежат журналы. Я пока доехал до Симферополя прочитал его "от и до", хотя он не отвечал моим интересам. Одна из статей на всю страницу –" как похудеть на 13 кг за 13 дней". И там была описана японская диета. Я встал на весы и увидел 79 кило. А я думал, что имел 63 кг. Думаю, буду делать физические упражнения и через две недели должен похудеть. И стал на весы - 80 кг. Это меня затригерило. довел себя до 60 кг и очень здорово чувствовал себя", - рассказал он.

Между тем, по словам знаменитости, позже диета перестала быть эффективной и ему пришлось корректировать план питания с диетологом, чтобы постоянно чувствовать себя хорошо.

"Если раньше я прекращал ее и не набирал, то теперь снова набираю вес. После гибели Оли (17-летняя дочь, погибшая в ДТП - авт.)я долго ничем не занимался. Возраст что ли, но диета уже не действует. Впоследствии под наблюдением диетолога из 72 кг стал 67-68 кг. И это сохраняется несколько лет. С трудом, потому что это требует стараний. Я на этом помешан, но знаю, что если отпустить себя, то начнутся проблемы со здоровьем. У меня три дня в неделю веганские, я ем без перекусов, пью достаточное количество воды", - добавил он.

Напомним, ранее известный украинский ведущий Константин Грубич рассказал о необычном знакомстве с автором Верки Сердючки Андреем Данилко и как он должен был стать его кумом.

Напомним, ранее украинская актриса и народная артистка Украины Ольга Сумская растрогала Сеть обращением к покойной матери в годовщину ее смерти. Анны Ивановны не стало в первые дни полномасштабного вторжения.

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