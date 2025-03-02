Известный продюсер заговорил про материнство Могилевской: "Абсолютная героиня"

Гончаренко был приятно удивлен решением Натальи Могилевской удочерить двоих сестер.

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Алексей Гончаренко рассказал, что думает про материнство Натали Могилевской / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Вкратце:

Алексей Гончаренко рассказал, что в прошлом Наталья Могилевская была карьеристкой

Продюсер отметил, что рад перемене в приоритетах звезды

Украинская певица и музыкальный продюсер Наталья Могилевская воспитывает двоих дочерей - 13-летнюю Мишель и 4-летнюю Софию. Она вместе с партнером удочерила их в начале полномасштабной войны.

Примечательно, что долгое время артистка была сосредоточена исключительно на карьере - детский вопрос не был для нее слишком актуальным. Однако сегодня она вдохновляет своим трогательным вниманием к семье и материнству.

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Давний знакомый и коллега Могилевской, продюсер Алексей Гончаренко (Танцы со звездами, Фабрика звезд), отмечает, что был удивлен такой резкой переменой в Наталье. В то же время его восхищает, что ее деятельная натура реализовалась именно в таком формате.

"Она меня удивила. Дело в том, что Могилевская большую часть своей жизни была такой ярой карьеристкой. Мы с ней как-то общались даже о личном, она сказала: "Не до детей пока". Все откладывала, потому что была полностью увлечена своим творчеством. Но я очень рад, что она пошла на такой шаг. Потому что знаю много людей, которые хотят, но не решаются, потому что это огромная ответственность. Наташа - абсолютная героиня, очень круто поступила. Но, знаете, такого развития событий от нее можно было ожидать - она по жизни очень рискованный человек, невероятно целеустремленный. И если уж за что-то берется, то там мало места всем", - рассказал Гончаренко в интервью для Oboz.ua.

Кто такая Наталья Могилевская / Инфографика: Главред

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