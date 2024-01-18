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Известного украинского стендапера избили во время концерта в Днепре

Анна Подгорная
18 января 2024, 19:33
Комик Андрей Пилат уже прокомментировал инцидент с буйным зрителем.
Андрей Пилат
Андрей Пилат пострадал от действий буйного зрителя / коллаж: Главред, фото: instagram.com/pilatstandup

Украинский стендап-комик Андрей Пилат во время концерта заступился за коллегу, юмористку Аллу Волкову, после чего был избит зрителем. Это произошло в Днепре во время концерта комиков.

Как сообщает Telegram-канал Дніпро Оперативний, во время выступления Волковой один из зрителей начал буянить в зале, затем и вовсе поднялся на сцену. Там он начал мешать юмористке и пробовал вырвать из ее рук микрофон.

Дебошира быстро спустили со сцены, однако зал покидать он отказался. Тогда на помощь пришел Пилат, который вызвался провести хулигана к выходу. За это стендап-комик получил мощный удар по уху.

Андрей Пилат на своей странице в Instagram уже прокомментировал произошедшее. В своем заявлении он отметил, что не хочет, чтобы такое повторялось на стендапах украинских комиков, но и раздувать из инцидента нечто экстраординарное ради хайпа он не планирует. Чувствует себя юморист нормально.

комментарий Андрея Пилата
Комментарий Андрея Пилата / instagram.com/pilatstandup

Смотрите видео неподобающего поведения зрителя на стендап-концерте в Днепре:

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