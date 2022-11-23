Известная голливудская актриса включила воздушную тревогу на концерте в Нью-Йорке

Вера Фармига включила сирену на своем концерте и крикнула "Слава Украине" / instagram.com/verafarmiga

Голливудская актриса украинского происхождения, звезда серии фильмов "Заклятие", Вера Фармига провела акцию в поддержку Украины.

Во время концерта в Нью-Йорке в школе Rock Academy артистка внезапно включила сигнал воздушной тревоги - звук, знакомый каждому украинцу, символ беды и боли. Пока звучала сирена, Фармига произнесла небольшую речь.

"Мы против политиков, которые поддерживают войну. Мы будем протестовать. Будем протестовать! Слава Украине!" - крикнула актриса со сцены. Видео с фрагментом выступления она поделилась на своей странице в Instagram.

Фармига - американка в первой поколении. Ее родители - выходцы из Украины. Бабушка и дедушка по материнской линии, оба украинцы, познакомились в Германии, в лагере для беженце во время Второй мировой войны. В США мама Веры приехала с родителями в раннем детстве. Отец Фармиги родился в Украине, затем переехал с родителями в Аргентину, а после - в США.

В семье Веры разговаривала на украинском языке, до 6 лет она не знала английского. Даже когда она стала известной в Голливуде актрисой, Фармига не забыла о своих украинских корнях, и с первого дня полномасштабной войны на ее исторической родине, она занимается поддержкой своих соотечественников.

Ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

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