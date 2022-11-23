УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Известная голливудская актриса включила воздушную тревогу на концерте в Нью-Йорке

23 ноября 2022, 17:47

Вера Фармига напомнила, что война в Украине продолжается, не время расслабляться.

Вера Фармига
Вера Фармига включила сирену на своем концерте и крикнула "Слава Украине" / instagram.com/verafarmiga

Голливудская актриса украинского происхождения, звезда серии фильмов "Заклятие", Вера Фармига провела акцию в поддержку Украины.

Во время концерта в Нью-Йорке в школе Rock Academy артистка внезапно включила сигнал воздушной тревоги - звук, знакомый каждому украинцу, символ беды и боли. Пока звучала сирена, Фармига произнесла небольшую речь.

"Мы против политиков, которые поддерживают войну. Мы будем протестовать. Будем протестовать! Слава Украине!" - крикнула актриса со сцены. Видео с фрагментом выступления она поделилась на своей странице в Instagram.

Фармига - американка в первой поколении. Ее родители - выходцы из Украины. Бабушка и дедушка по материнской линии, оба украинцы, познакомились в Германии, в лагере для беженце во время Второй мировой войны. В США мама Веры приехала с родителями в раннем детстве. Отец Фармиги родился в Украине, затем переехал с родителями в Аргентину, а после - в США.

В семье Веры разговаривала на украинском языке, до 6 лет она не знала английского. Даже когда она стала известной в Голливуде актрисой, Фармига не забыла о своих украинских корнях, и с первого дня полномасштабной войны на ее исторической родине, она занимается поддержкой своих соотечественников.

Ранее стало известно, что российский музыкант-оппозиционер Иван Алексеев (он же Noize MС), с 2014 года активно поддерживающий Украину, получил звания "иноагента" РФ. Сам Нойз эту новость прокомментировал с иронией.

Также известный украинский телеведущий и шоумен Анатолий Анатолич жестко разнес позицию подавляющего большинства российских актеров, которые поддержали кровавую войну против Украины, развязанную диктатором Владимиром Путиным.

Другие новости:

война в Украине шоу-бизнес новости шоу бизнеса
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

17:47

Известная голливудская актриса включила воздушную тревогу на концерте в Нью-Йорке

17:46

Полный блэкаут в Украине: в Кабмине сделали важное заявлениеВидео

17:29

Оккупанты выпустили по Киеву 31 ракету: Кличко рассказал, сколько удалось сбитьВидео

16:40

"Если Киев падет, Россия атакует Польшу": Моравецкий призвал помочь Украине победить РФВидео

16:33

Энергоблоки украинских АЭС экстренно отключают после ракетных ударов РФВидео

Реклама
16:10

"Более 50% без света: Молдова пострадала из-за ракетного обстрела Украины

16:10

Украину накроет сильнейший снежный шторм: синоптики предупредили об атаке "ледяной бури"Видео

16:03

"Уничтожить чудовище": Данилов резко ответил на кровавый ракетный обстрел РФ УкраиныВидео

15:30

Весь Киев остался без водоснабжения: жителей города призвали запастись водой

15:22

Ракетный удар РФ: в Киеве погибли три человека, еще шестеро - раненыВидео

15:20

Людей выносят на руках: под Киевом российская ракета влетела в многоэтажный дом, много жертвВидео

15:05

Вера Брежнева ответила Константину Меладзе на его любовное признание

14:49

Ракетный удар РФ: в Украине на сутки ввели экстренные отключения электроэнергииВидео

14:26

Профессиональный "костяк" армии РФ уничтожен: раскрыт основной план ВСУВидео

14:10

В Киеве звучат сильные взрывы: половина столицы осталась без воды и светаВидео

14:00

Вся Украина "красная" из-за ракетной угрозы - что известно на данный момент

13:42

Попал на войну прямо из колонии: ВСУ ликвидировали наркоторговца из России

13:30

РФ поплатилась за ракетные обстрелы: ЕП признал Россию государством – спонсором терроризмаВидео

13:29

Долгожданные танки от Запада для Украины: Киев достиг консенсуса со странами НАТОВидео

13:02

Какая часть курицы самая вредная и почему ее не в коем случае нельзя есть

Реклама
13:00

Гороскоп на завтра 24 ноября: Близнецы пойдут на свидание, а Девы – кушать

12:55

"Трясется пол": в Крыму прогремела серия мощных взрывовВидео

12:47

В Украине "зажмурился" кандидат в депутаты из РФ

12:27

Россия, похоже, осталась без дронов-камикадзе из Ирана – разведка БританииВидео

12:22

РФ готовит теракты в Беларуси и Белгороде: у Зеленского назвали цель оккупантовВидео

12:21

Римма Зюбина заступилась за Богдана Ступку из-за его съемки в запрещенном антиукраинском фильмеВидео

12:12

"Это никакая не церковь": в ВР собрались запретить деятельность МП на территории УкраиныВидео

11:52

ВСУ перехватили инициативу и пошли вперед на Луганщине: Гайдай назвал направленияВидео

11:50

"Худшая зима со времен Второй мировой войны": Кличко предупредил о риске эвакуации части жителей КиеваВидео

11:45

Когда слово "забыл" стало жизненным кредо: 6 способов прокачать свою память

11:32

Миллионы наличкой, граждане РФ и пророссийская литература: что нашли в Киево-Печерской ЛавреВидео

11:28

Россия готовит массированный ракетный удар по Украине - ISWВидео

11:09

Избивали, чтобы не мог выступать за Украину: в Херсоне оккупанты пытали призера ОлимпиадыВидео

11:06

Будет ли в Украине тотальный блэкаут: Александр Харченко - о последствиях обстрелов

10:50

Защитник Украины, которого выгнали в тамбур в поезде УЗ, снова уехал на фронтВидео

10:37

Бузова захотела ребенка от Лазарева

10:26

Эту уже первый звоночек: что делать, если ванна пожелтела

10:25

Адмирал НАТО назвали главное преимущество ВСУ над оккупантами РФВидео

10:24

Британия передаст Украине три вертолета Sea King и 10 тысяч артснарядов

10:23

Будет блестеть как новая: как очистить мойку из нержавейки за 5 минут без химииВидео

Реклама
10:05

"Зеленский – очень смелый парень": Джонсон заявил о переломной роли президента на войне в УкраинеВидео

10:02

Мать достали из-под обломков, младенец погиб: что известно об обстреле Россией роддома в Вольнянске

09:51

Газпром перешел к новому этапу шантажамнение

09:45

Родственнички из преисподней: 7 шагов к здоровому общению с токсичной семьей

09:27

"Переползают мертвых": поля под Бахмутом усеяны трупами оккупантов – боец ВСУВидео

09:12

Не можем или не хотим: почему мы сами не делаем трансформаторымнение

09:07

Скажу страшную вещь: в Германии считали быстрый захват Украины оптимальным сценарием – ДжонсонВидео

09:03

Пенсионер из Буковины отдал все свои деньги ВСУ: мужчину наградили орденомВидео

08:35

"Следующая наша проблема": у пропагандиста Соловьева уже обсуждают нападение на КазахстанВидео

08:35

"Ваша очередь жить при свечах": академик РФ обвинил украинцев - "не могут без туалетной бумаги"Видео

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости Одессы
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Праздники
Православный календарь 2023Пасха 2023Троица 2023Выходные в ноябреКалендарь 2023
Персоны
Владимир ЗеленскийПутин новостиАрестович новостиВиталий КимМарк ФейгинОлег Жданов
Синоптик
Погода на выходныеПрогноз погодыПогода на неделюПогода на ноябрьПогода зимаМагнитная буря
Война в Украине
Когда закончится войнаПереговоры Украина Россия
Рецепты
ЗакускиКонсервация на зимуПростые блюдаНовый год 2023
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосМодные прическиМодный маникюр
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп таро на неделюНоволуние в октябреГороскоп на ноябрьГороскоп на неделю
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять