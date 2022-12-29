Избалованный сын российского фигуриста набросился на мать из-за полета в эконом-классе

Неприятный ребенок чувствует себя, как минимум, царьком. Ведет себя по-хамски и нагло.

Евгений Плющенко, Александр Плющенко / скриншот с видео Секрет на миллион

9-летний сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр Плющенко, который с малых лет стоит на коньках, участвует в модных показах и фотосессиях и никак не сложит себе цены, оскандалился новым заявлением.

На программе у путинистки и террористы Леры Кудрявцевой, младший Плющенко припомнил своей матери, продюсеру Яне Рудковской, как он вынужден был мучаться во время полета эконом-классом. А ведь там летели его друзья - Коля и Артем. "Было ужасно, когда я летел эконом-классом", - говорит он.

Кроме того, ведущая спросила его нравится ли ему уже какая-то девочка, избалованный и неприятный ребенок добавил, что девочка ему нравится. "Блин, я не люблю такие вопросы", - вальяжно развалившись на диване, заявил мелкий фигурист.

Напомним, ранее 9-летний сын российской пары заявил, что мечтает обойти своего отца в профессиональных достижениях. "Я хочу обойти своего отца", - с блеском в глазах заявил Александр Плющенко в шоу Секрет на миллион, посмотрев на именитого спортсмена.

А вот у матери младший Плющенко во время программы потребовал 2 тысячи евро. "Ты верни мне денежки, которые с Турции должна. Там че-то сколько там было евро? Две тысячи", - заявил он в программе на всю РФ обращаясь к маме Яне Рудковской. Также Плющенко младший рассказал, что он не может пойти никуда сам, даже за игрушками. "Со мной постоянно няня и охранник ходит", - пожаловался Александр.

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