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9-летний сын известного российского фигуриста шокировал поведением и потребовал вернуть 2 тыс. евро

27 декабря 2022, 19:41
Подросший мальчик на всю Россию опустила своего отца Плющенко и озвучил, какая его ждет "расплата".
Евгений Плющенко, Александр Плющенко
Евгений Плющенко, Александр Плющенко / скриншот с видео Секрет на миллион

9-летний сын российского фигуриста Евгения Плющенко Александр Плющенко с малых лет стоит на коньках, участвует в модных показах и фотосессиях.

Родители затеялись сделать из него прославленного фигуриста изнурительными занятиями. В результате подросший мальчик на всю Россию опустила своего отца и озвучил, какая его ждет "расплата".

Профессия мамы Яны Рудковской (продюсера Димы Билана - ред.) совсем не привлекает мальчика, как и дело жизни его крестного Димы Билана.

Глаза у паренька загорелись только тогда, когда речь зашла о спортивных достижениях папы, олимпийского чемпиона Евгения Плющенко.

"Я хочу обойти своего отца", - с блеском в глазах заявил Александр Плющенко в шоу Секрет на миллион, посмотрев на именитого спортсмена.

А вот у матери младший Плющенко во время программы потребовал 2 тысячи евро.

"Ты верни мне денежки, которые я в Турции заработал. Там 2 тысячи евро", - заявил он в программе на всю РФ.

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