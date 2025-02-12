Из-за незаконной деятельности: полиция прервала концерт Эда Ширана

Хранители порядка попросили Ширана удалиться с площадки.

https://stars.glavred.info/iz-za-nezakonnoy-deyatelnosti-policiya-prervala-koncert-eda-shirana-10638908.html Ссылка скопирована

Эд Ширан в Индии - концерт певца в Бенгалуру остановила полиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com/edhq

Кратко:

Эд Ширан устроил уличный концерт в одном из городов Индии

Выступление было прервано полицейскими

С британским певцом Эдом Шираном в Индии произошел публичный конфуз. Неловкие кадры попали на видео.

Как сообщает The Times of India, музыкант организовал импровизированный концерт на Черч-стрит в Бенгалуру перед большим выступлением в Мадавари.

видео дня

Однако, во время исполнения Шираном его главного хита Shape of you, к нему подошел местный полицейский и выключил микрофон. Звезду попросили удалиться - публичное исполнение музыки без разрешения, по мнению правоохранителей, было незаконным.

Позже Эд Ширан вышел на связь с поклонниками и сообщил, что у него есть все необходимые разрешения, и большой концерт в Мадавари состоится без заминок и вмешательства полиции: "У нас было разрешение на выступление, поэтому мы играли именно в этом месте, это было запланировано заранее, а не просто мы случайно оказались там. Все хорошо. Увидимся сегодня на концерте".

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что 58-летнего голливудского актера Дэвида Швиммера, звезду сериала "Друзья", поймали на свидании со студенткой, которая моложе него в два раза.

Также в Сети появились слухи о том, что у лидера группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман с россиянкой. Еще недавно артист рассказывал, как скучает по "российской энергии".

Читайте также:

Кто такой Эд Ширан? Эд Ширан - британский певец, автор песен, музыкант, звукозаписывающий продюсер, актер и бизнесмен. Первый коммерческий успех пришёл к нему в июне 2011 года благодаря синглу "The A Team", занявшему третье место в британском чарте. Песня Ширана "Thinking Out Loud" принесла ему две премии Грэмми в 2016 году. В январе 2017 сингл "Shape of You" занял 1-е место по продажам в США и Великобритании. В 2019 году Ширан вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes, заняв в нем третье место. Заработанная сумма составила 110 миллионов долларов, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред