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Из-за незаконной деятельности: полиция прервала концерт Эда Ширана

Анна Подгорная
12 февраля 2025, 12:54
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Хранители порядка попросили Ширана удалиться с площадки.
Эд Ширан
Эд Ширан в Индии - концерт певца в Бенгалуру остановила полиция / коллаж: Главред, фото: instagram.com/edhq

Кратко:

  • Эд Ширан устроил уличный концерт в одном из городов Индии
  • Выступление было прервано полицейскими

С британским певцом Эдом Шираном в Индии произошел публичный конфуз. Неловкие кадры попали на видео.

Как сообщает The Times of India, музыкант организовал импровизированный концерт на Черч-стрит в Бенгалуру перед большим выступлением в Мадавари.

видео дня

Однако, во время исполнения Шираном его главного хита Shape of you, к нему подошел местный полицейский и выключил микрофон. Звезду попросили удалиться - публичное исполнение музыки без разрешения, по мнению правоохранителей, было незаконным.

Позже Эд Ширан вышел на связь с поклонниками и сообщил, что у него есть все необходимые разрешения, и большой концерт в Мадавари состоится без заминок и вмешательства полиции: "У нас было разрешение на выступление, поэтому мы играли именно в этом месте, это было запланировано заранее, а не просто мы случайно оказались там. Все хорошо. Увидимся сегодня на концерте".

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Также в Сети появились слухи о том, что у лидера группы Thirty Seconds to Mars Джареда Лето роман с россиянкой. Еще недавно артист рассказывал, как скучает по "российской энергии".

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Кто такой Эд Ширан?

Эд Ширан - британский певец, автор песен, музыкант, звукозаписывающий продюсер, актер и бизнесмен. Первый коммерческий успех пришёл к нему в июне 2011 года благодаря синглу "The A Team", занявшему третье место в британском чарте. Песня Ширана "Thinking Out Loud" принесла ему две премии Грэмми в 2016 году. В январе 2017 сингл "Shape of You" занял 1-е место по продажам в США и Великобритании. В 2019 году Ширан вошел в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes, заняв в нем третье место. Заработанная сумма составила 110 миллионов долларов, сообщает Википедия.

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