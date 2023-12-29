Ивлееву официально судили за организацию "голой" вечеринки

Анастасия Ивлеева лично присутствовала на заседании.

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Ивлеева нарвалась на цунами хейта / Коллаж Главред, фото Instagram/agent_girl

В террористической России сегодня, 29 декабря судили блогершу Анастасию Ивлееву, которая организовала "голую" вечеринку.

По информации пропагандистов Стархит, 32-летняя Ивлеева отделалась штрафом в 100 тысяч рублей (1100 долларов США). Анастасия Ивлеева лично присутствовала на заседании Лефортовского суда и выглядела очень подавленной.

Кроме того, стало известно, что с Ивлеевой разорвали контракты крупные рекламодатели, а ее друзья-участники вечеринки начали лишаться своих новогодних концертов и эфиров.

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Сообщается, что селебрити выглядела на суде очень подавленной.

Напомним, ранее российская блогерша Анастасия Ивлеева созвала вечеринку, на которую позвала престарелых российских звезд и инфлюэнсеров. И все бы ничего, вот только дресс-код вечеринки звучал, как "почти голый". Российские звезды, в числе которых была предательница Лолита, скандальный Филипп Киркоров, "либеральная" журналистка Ксения Собчак и другие. К слову, все они пришли одеты по дресс-коду, что выглядело жалко, страшно и нелепо.

Также стало известно о том, что эстрадный российский певец Киркоров, который буквально на днях выклянчивал прощение за участие в "голой" вечеринке блогерши Ивлеевой, будет вырезан из новогоднего кино. Информацию пропагандистам подтвердила еще одна путинистка Тина Канделаки.

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