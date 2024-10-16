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Исповедь Лопес стала сюрпризом: как Аффлек отреагировал на откровения Джей Ло про их развод

Анна Подгорная
16 октября 2024, 03:30
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Дженнифер Лопес терпела так долго, сколько могла.
Бен Аффлек
Бен Аффлек новости - что Аффлек думает про рассказ Джей Ло про их развод / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Американский актер и режиссер Бен Аффлек полгода назад, после менее двух лет в браке, расстался с певицей, актрисой и бизнесвумен Дженнифер Лопес. Все это время бывшие супруги по негласному соглашению хранили молчание про обстоятельства развода.

Однако Джей Ло недавно все же высказалась о том, каким она видит расставание с Аффлеком. Артистка тяжело переживала этот период, и решила впредь эмоции не сдерживать.

Близкое окружение Бена в комментарии для Daily Mail отметило, что свое скандальное интервью с бывшим мужем Лопес не согласовывала, и это стало для него сюрпризом. Впрочем, он хорошо знает Джен, чтобы удивляться, что про разрыв она может говорить "вечно".

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Аффлек также знает, как Джей Ло любит поговорить о своей личной жизни. Чему удивляться, если про их отношения артистка успела создать альбом и документальный фильм, в основу которых легли очень личные детали и письма от актера.

Инсайдер отмечает, Бен очень хотел, чтобы Дженнифер не раскрывала всех подробностей, так как высоко ценит свою приватность. Однако он смиренно принимает особенности характера бывшей возлюбленной, так как ее он продолжает ценить не меньше - она навсегда останется важной частью его жизни.

"Бен знает, что она будет говорить о расставании вечно, потому что она создала альбомы и документальные фильмы об их отношениях. ... Он хотел бы, чтобы она не говорила об этом, но он чувствует, что она всегда будет говорить", - рассказал источник.

Кто такой Бен Аффлек?

Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

Голливуд - последние новости:

Ранее американская певица, актриса и бизнесвумен Дженнифер Лопес впервые заговорила про развод с Беном Аффлеком - их брак длился меньше двух лет, а разрыв стал настоящим ударом для артистки.

Также стало известно, что 94-летний Клинт Иствуд нашел себе новую подругу всего через 78 дней после смерти любимой, в фактическом браке с которой он состоял на протяжении последних 10 лет.

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