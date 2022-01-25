Испанская принцесса разводится с мужем после 24 лет брака - мужчина публично попался на измене

Инфанта Испании Кристина де Бурбон разводится с мужем Иньяки Урдангарином / Коллаж - gettyimages.com

Инфанта Испании Кристина де Бурбон, сестра действующего короля Испании Филиппа VI и 6 претендентка в очереди на престол, сделала официальное заявление о разводе с мужем Иньяки Урдангарином, испанским футболистом.

К такому решению ее подтолкнула неверность супруга, а точнее его появление на публике с другой женщиной, которую определили, как коллегу Урдангарина по имени Айнхоа Гармендия. Журналисты застукали их на романтической прогулке.

Источники, приближенные к королевской семье, утверждают, что бывший спортсмен неоднократно изменял Ее Королевскому Высочеству, о чем она, впрочем, была осведомлена.

В официальном заявлении супругов сказано, что решение о прекращении брака было обоюдным: "По взаимному согласию мы решили закончить наш брак. Наша приверженность к нашим детям остается неизменной. Поскольку это частное решение, мы просим о сохранении приватности тех событий, что происходят вокруг нас. Кристина де Бурбон и Иньяки Урдангарин".

Кристина де Бурбон и Иньяки Урдангарин состоят в браке с 1997 года. Вместе они выросли и воспитали четверых детей - Хуана, Пабло, Мигеля и Ирен де Тодос лос Сантос Урдангарин и де Бурбон.

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