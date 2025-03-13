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Исаак Виджраку на свадьбе с Ани Лорак раскрыл подробности своей личной жизни

Анна Подгорная
13 марта 2025, 22:50
137
Второй муж предательницы Лорак заговорил про других женщин.
Ани Лорак
Ани Лорак вышла замуж - детали про второго мужа Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak, instagram.com/isaac_vidjrakou

Что рассказал Исаак Виджраку:

  • Свадьба с Лорак - первая в его жизни
  • У него двое детей от двух разных женщин

Сегодня певица-предательница Ани Лорак объявила, что стала женой своего испанского бойфренда Исаака Виджраку. Свадьба состоялась 14 февраля на Мальдивах, хотя расписала пара на Мальорке еще осенью 2024 года.

Примечательно, что во время интервью росСМИ, посвященном их свадьбе, и Виджраку, и Лорак, заговорили про свои предыдущие отношения: певица раскритиковала свою первую свадьбу (с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу - прим. редактора), дескать гулянка на 200 человек не имела смысла, а ее второй муж признался, что никогда прежде не был женат - двое его детей оказались внебрачными.

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"У меня нет такого опыта, о котором говорит Каролина, потому что я никогда не был женат. Я знаю, что в СМИ ходят слухи, что у меня была жена. Я бы хотел внести ясность, что это не так. У меня есть двое детей и нормальные дружеские отношения с их мамами. С детьми тоже у нас прекрасные отношения, они — моя жизнь. Каролина очень быстро стала для них близким человеком. Мы вместе праздновали их дни рождения и были как одна большая семья", - рассказал Исаак Виджраку.

Ани Лорак, Исаак Виджраку
Ани Лорак вышла замуж - детали про второго мужа Ани Лорак / коллаж: Главред, фото: instagram.com/anilorak

Исаак Виджраку сделал предложение руки и сердца певице-предательнице в сентябре 2024 года, в День ее рождения. Первые слухи про их роман стали появляться в январе 2023 года. Позже артистка перевезла любовника в столицу страны-оккупанта, и начала таскать его за собой по концертам и светским мероприятиям. Из-за наигранно пасторальной картинки "неземной любви" многие подозревали Лорак и Виджраку в пиар-романе.

Ани Лорак, Исаак Виджраку
Ани Лорак вышла замуж - детали про второго мужа Ани Лорак / instagram.com/isaac_vidjrakou

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Кто такая Ани Лорак

Ани Лорак – певица, бывшая Народная артистка Украины (лишена звания осенью 2024 года), которая с началом полномасштабного вторжения России в Украину, встала на сторону России и продолжает строить там свою карьеру, объясняя свою позицию "искусством вне политики". Лорак воспитывает дочь Софию (2011 г.р.) от первого брака. Весной 2025 сообщила, что вышла замуж во второй раз.

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