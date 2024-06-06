Именно сегодня: семья покойной Анастасии Заворотнюк обратилась с важной просьбой

Сегодня девятый день после смерти российской актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк, которая пять лет болела раком, но так и не смогла побороть недуг.
На странице Анастасии в соцсетях родные звезды опубликовала пост, в котором высказали всем слова благодарности за поддержку.
"Сегодня 9-й день, как ушла от нас наша Настя. Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил. Мы тоже верили в Чудо вместе с вами. Для нас было большим удивлением, что с предложением помощи к нам обращались люди из разных уголков мира", - написали родные.
Также семья Заворотнюк попросила помолиться за ее душу.
"Давайте помолимся за нее сегодня, чтобы ее путь был легким. Наша Настя, знай, что мы все тебя очень любим!" - заявили в публикации.
Кто такая Анастасия Заворотнюк?
Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.
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Отметим, попрощаться с Анастасией Заворотнюк пришло множество известных личностей страны-оккупанта. Тем не менее на похорон не пришел никто из актерского состава сериала "Моя прекрасная няня" - главного проекта в жизни покойной.
А также мужа покойной Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева засняли за пять дней до смерти артистки в отеле. Он принял участие в шоу "Чудеса тридевятые", в котором являлся режиссером-постановщиком, а после отправился не домой, а в гостиницу.
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