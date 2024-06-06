Именно сегодня: семья покойной Анастасии Заворотнюк обратилась с важной просьбой

Родные Заворотнюк обратились к поклонникам и попросили помолиться за Анастасию.

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Семья Анастасии Заворотнюк опубликовала пост благодарности / коллаж: Главред, фото: instagram.com/a_zavorotnyuk/

Сегодня девятый день после смерти российской актрисы и ведущей Анастасии Заворотнюк, которая пять лет болела раком, но так и не смогла побороть недуг.

На странице Анастасии в соцсетях родные звезды опубликовала пост, в котором высказали всем слова благодарности за поддержку.

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"Сегодня 9-й день, как ушла от нас наша Настя. Мы хотим поблагодарить всех, кто все эти годы ее болезни поддерживал, помогал, молился и верил. Мы тоже верили в Чудо вместе с вами. Для нас было большим удивлением, что с предложением помощи к нам обращались люди из разных уголков мира", - написали родные.

Также семья Заворотнюк попросила помолиться за ее душу.

"Давайте помолимся за нее сегодня, чтобы ее путь был легким. Наша Настя, знай, что мы все тебя очень любим!" - заявили в публикации.

Кто такая Анастасия Заворотнюк? Анастасия Юрьевна Заворотнюк — российская актриса театра и кино, телеведущая. Заслуженная артистка Российской Федерации. В ходе президентских выборов 2018 года Заворотнюк вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку диктатора Владимира Путина.

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Отметим, попрощаться с Анастасией Заворотнюк пришло множество известных личностей страны-оккупанта. Тем не менее на похорон не пришел никто из актерского состава сериала "Моя прекрасная няня" - главного проекта в жизни покойной.

А также мужа покойной Анастасии Заворотнюк Петра Чернышева засняли за пять дней до смерти артистки в отеле. Он принял участие в шоу "Чудеса тридевятые", в котором являлся режиссером-постановщиком, а после отправился не домой, а в гостиницу.

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