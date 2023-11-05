'Имя очень символичное': Сашо Бо раскрыла, как назовут будущую дочь

Украинская блогер-миллионница из Ивано-Франковска Саша Бо поделилась со своими подписчиками, какое имя выбрала для будущей дочери.
Сейчас Александра находится на последнем месяце беременности и скоро будет рожать. Она со своим мужем Платоном Тарнавским уже выбрали дочке имя. Блогерша рассказала, что у нее с мужем были разные варианты, как назвать будущую дочь. Имя выбрал именно Платон.
"Имя для доченьки мы выбрали давно. У каждого из нас был свой единственный вариант имени, они были совершенно разными. Последнее слово было за Платоном, на этот раз. Я долго не колебалась, потому что имя замечательное и очень символичное", - поделилась блогерша в своем Instagram.видео дня
Саша Бо призналась, что они назовут девочку Верой. Также блогерша поделилась, что изрядно волнуется перед первой встречей с доченькой.
"Вера! Волнуюсь перед нашей первой встречей", - призналась блогерша.
Напомним, что Лилия Ребрик беременна третьим ребенком. Вместе со своим мужем и хореографом Андреем Диким, телеведущая сообщила, что беременна третьим ребенком. Радостной новостью она поделилась в Instagram.
Лилия Ребрик рассекретила пол будущего ребенка. Звезда поделилась видео, как они всей семьей организовали вечеринку, чтобы узнать пол будущего ребенка. В самый торжественный момент Лилия Ребрик и Андрей Дикий запустили специальные спреи.
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