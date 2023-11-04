Кортни Кардашьн стала мамой в четвертый раз

Американская звезда и одна их членов популярного семейства Кортни Кардашьян родила четвертого ребенка, первого ребенка от Трэвиса Баркера, сообщили в субботу несколько СМИ.
Источники сначала подтвердили рождение мальчика журналу People, который сообщил эту новость, а инсайдеры позже подтвердили это TMZ.
По информации Page Six, Кардашьян и Баркер еще не сделали официального заявления о своей радости.
Ходили слухи, что у пары скоро родится ребенок, поскольку сестра звезды реалити-шоу Кайли Дженнер была замечена в медицинском центре Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе ранее на этой неделе.
44-летняя Кардашьян впервые продемонстрировала свой живот на одном из концертов группы Баркера в Лос-Анджелесе в июне, держа перед публикой картонную табличку с надписью "TRAVIS IM PREGNANT" (Трэвис, я беременна - авт.).
Ранее стало известно о том, что модель и финалистка талант-шоу "Супермодель по-украински" Саша Литвин ждет своего первого ребенка. Соответствующими фото будущая мама поделилась на своей странице в Instagram.
Кроме того, сын светской львицы Ким Кардашьян Сент-Уэст стал героем нового вирусного видео. На нем 7-летний сын Ким Кардашьян и Канье Уэста выходит из машины со своими друзьями и тут же поднимает средний палец папарацци, которые ждали прибытия семьи в ресторан после баскетбольной тренировки в прошлую пятницу.
Вас также может заинтересовать:
- Потребовалась операция на плоде: беременная Кардашьян загремела больницу
- Ким Кардашьян закрутила роман с футболистом Бекхэмом - СМИ
- 67-летняя звезда "Секса в большом городе" снялась в нижнем белье от Кардашьян