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Их никто не ждет: королевская семья поставила Гарри и Меган на место

Анна Подгорная
6 августа 2023, 03:20
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Страсти накаляются в канун годовщины смерти королевы Елизаветы II.
Принц Гарри, Меган Маркл, король Чарльз III, королева Камилла
Принца Гарри и Меган Маркл не позвали на годовщину смерти Елизаветы II / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Британская королевская семья все более явно демонстрирует мятежным герцогам Сассекским, что им не рады при дворе. Конфликт между родственниками тянется с 2020 года, когда принц Гарри и его супруга, бывшая актриса Меган Маркл, сложили с себя королевские обязательства, и спешно покинули Великобританию.

После этого в прессе неиссякаемым потоком появляются новые нелестные комментарии беглецов про родственников. Скандальные интервью и мемуары обострили отношения Сассекских с королевской семьей, которая теперь не желает видеть их при дворе.

Как сообщает The Sun, принца Гарри и Меган Маркл, по решению старших членов семьи, не пригласили на торжественное мероприятие, посвященное первой годовщине смерти королевы Елизаветы II, которое должно состояться в начале сентября в замке Балморал.

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Примечательно, что Сара Фергюсон и ее бывший муж принц Эндрю, весьма скандальная фигура британской королевской семьи, уже приглашены на вечер памяти.

Также издание отмечает, что герцоги Сассекские, которые с большой неохотой покидают США, где они обосновались после побега, будут находится в Европе в тот же период, открывать "Игры Непобедимых", когда планируется семейное собрание.

Ранее фотограф и близкий друг семьи Сассекских рассказал, что происходит между принцем Гарри и Меган Маркл, которым упорно приписывают размолвку, на самом деле.

Также стало известно, что Меган Маркл в США поймали на лжи. Из-за недобросовестно выполненной работы их в Америке, куда оба так стремились, стали называть "королевскими мошенниками".

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