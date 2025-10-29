Игорь Николаев обратился к дочери, которую больше не видит - причина

Кратко:
- Игорь Николаев обратился к старшей дочери
- Сколько лет ей исполнилось
Российский певец и композитор Игорь Николаев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, обратился к старшей дочери Юлии от первого брака.
На своей странице в соцсетях Игорь поздравил дочь, которая все больше отдаляется от семьи и живет в США, с днем рождения.
"Сейчас в связи с нашей ситуацией, к сожалению, ни она к нам не может приехать, ни мы к ней. И мы очень грустим из-за этого, потому что и в отношениях отдаление", — сообщала жена Николаева Юлия Проскурякова в недавнем интервью.
Как известно, Юлии исполнилось 47 лет и композитор не скрыл, что скучает по родному человеку.
"У моей прекрасной, талантливой старшей доченьки Юлечки сегодня день рождения! Бесконечно люблю и очень скучаю", — написал Николаев.
Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.
Последние новости шоу-бизнеса
Отметим, как сообщал Главред, военнослужащий Дмитрий Дикусар обратился к поклонникам в день своего юбилея. Также он признался, что очень поменялся за время войны и научился ценить простые вещи.
А также ведущая Леся Никитюк пересеклась с актрисой Дарьей Петрожицкой, которая ранее негативно высказалась о ее игре в фильме "Песики", после чего разгорелся скандал в Сети.
Вас может заинтересовать:
- Анну Кошмал и ее дочь забрала скорая помощь посреди ночи - что случилось
- Ольга Сумская поддержала украинцев в критике Натальи Сумской - детали
- Пугачева и Галкин выбрали новую страну - куда они переезжают
О персоне: Игорь Николаев
Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред