Игорь Николаев обратился к дочери, которую больше не видит - причина

Элина Чигис
29 октября 2025, 04:00
Игорь Николаев скучает по дочери.
Игорь Николаев, Юлия Проскурякова
Игорь Николаев поздравил дочь / коллаж: Главред, фото: t.me, Игорь Николаев

Российский певец и композитор Игорь Николаев, который молчит о террористическом вторжении РФ в Украину, обратился к старшей дочери Юлии от первого брака.

На своей странице в соцсетях Игорь поздравил дочь, которая все больше отдаляется от семьи и живет в США, с днем рождения.

"Сейчас в связи с нашей ситуацией, к сожалению, ни она к нам не может приехать, ни мы к ней. И мы очень грустим из-за этого, потому что и в отношениях отдаление", — сообщала жена Николаева Юлия Проскурякова в недавнем интервью.

Игорь Николаев с семьей
Игорь Николаев с семьей / фото: t.me, Игорь Николаев

Как известно, Юлии исполнилось 47 лет и композитор не скрыл, что скучает по родному человеку.

"У моей прекрасной, талантливой старшей доченьки Юлечки сегодня день рождения! Бесконечно люблю и очень скучаю", — написал Николаев.

Игорь Николаев поздравил старшую дочь
Игорь Николаев поздравил старшую дочь / фото: скрин t.me, Игорь Николаев

О персоне: Игорь Николаев

Игорь Николаев — советский и российский музыкант, композитор, поэт, автор песен, певец, гитарист, пианист, продюсер, актёр; народный артист Российской Федерации (2019).
С начала полномасштабной войны Игорь Николаев предпочитает молчать о зверствах оккупантов в Украине, публично он не осуждал кровопролитие в нашей стране. Однако недавно он выступил с Кристиной Орбакайте в сине-желтых костюмах, за что в РФ его начали травить. Россияне увидели в этом намек на антивоенную позицию артиста.

