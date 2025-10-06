"Идем служить": популярный российский рэпер получил повестку в армию

Рэперу грозило уголовное преследование, если бы до 20 октября он лично не явился в военкомат.

Макан заявил, что получил повестку в армию / коллаж: Главред, фото: instagram.com/1macan

Кратко:

Макан заявил, что получил повестку в армию

До этого у исполнителя уже были проблемы с законом

Российский 23-летний рэпер-путинист Макан явился в военкомат по повестке и выложил фотографию из московского единого пункта призыва. Об этом он написал в своем аккаунте в Instagram

Артист заявил, что получил повестку в армию, и призвал не верить информации, распространяющейся в СМИ, о своем задержании.

"Не верьте желтым СМИ. Никто не прятался. Никого не задерживали. Сегодня был в военкомате. Идем служить", - написал он.

О полученных рэпером повестках в начале октября сообщил Telegram-канал Mash. По сообщениям канала, рэперу грозило уголовное преследование, если бы до 20 октября он лично не явился в военкомат. В противном случае его бы ждала блокировка всех счетов и внесение в розыск в РФ.

До этого у исполнителя уже были проблемы с законом. В августе рэпер 40 раз нарушил правила дорожного движения. Всего за месяц владения новой Toyota Camry певец получил 30 штрафов из-за превышения скорости и еще десяток за неправильную парковку.

Читайте также:

Кто такой Макан Макан (Андрей Косолапов) - российский рэпер и автор песен, боксер. Родился 6 сентября 2002 года в Москве. После полномасштабного вторжения России в Украину Макан опубликовал в Instagram сообщение в стиле "миру мир", не высказав чёткой позиции по войне. В декабре 2023 года россиский стриминговый сервис признал Макана артистом года, а его альбом "12" признан альбомом года. В 2023 году в рейтинге Apple Music Топ-100 Украины на третьем месте оказалась его музыкальная композиция "Asphalt 8".

