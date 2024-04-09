Хранил запасы и тайно употреблял: вскрылась правда про легендарного Паваротти

Легендарный тенор прятал пасту и тайком ел ее, несмотря на прописанную диету.

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Лучано Паваротти прятал пасту и ел ее в перерывах между концертами / / Коллаж Главред, фото Википедия, Pixabay

Знаменитый итальянский тенор Лучано Паваротти прятал закуски везде, где только можно, чтобы поддерживать себя во время выступлений.

Как пишет Page Six, шпионы рассказывают, что во время экскурсии по музею Метрополитен его легендарный директор Питер Гелб сказал гостям: "Паваротти, у которого был ненасытный аппетит, часто имел тайники со своей любимой пастой за кулисами, чтобы можно было перекусить между ариями".

Метрополитен был любимым местом маэстро, который умер в 2007 году.

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Он обрел известность в США после исполнения в 1972 году "La Fille Du Régiment" в знаменитом зале Линкольн-центра, которое, как сообщается, "довело толпу до безумия своими девятью легкими высокими "до" в фирменной арии".

Паваротти, получивший всемирную известность как один из "Трех теноров" наряду с Пласидо Доминго и Хосе Каррерой, также произвел сенсацию, когда появился в первом "Live From The Met" в 1977 году, когда исполнение "Богемы", как сообщается, привлекло самую большую аудиторию за все время трансляций оперы по ТВ.

Известно, что в 1976 году он сел на диету с помощью медицинского персонала Модены, который разрешил ему потреблять 1800 калорий в день.

"Одна шестая часть того, что я ел", — сказал он Times. "А ведь я могу иметь все… Просто всего теперь должно быть мало" — ему разрешили даже 60 грамм макарон. Интересно, знали ли его врачи о его закулисных резервах?

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