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"Хотите испортить свадьбу, зовите Седокову": певица опозорилась на миллионной свадьбе одессита Джигана

13 декабря 2022, 19:37
Самойлова и Джиган
Самойлова и Джиган / Скриншот видео. Фото соцсетей

Российские СМИ захлебнулись от восторга, освещая миллионную свадьбу блогерши Оксаны Самойловой и ее украинского мужа, реппера-одессита Джигана.

Оказалось, что раздобревший рядом с миллионершей-женой Джиган любит не только торты в виде ракет, а и "булки" Седоковой. Без них он не смог обойтись даже на собственной свадьбе, стоимостью почти пол миллиона долларов.

Так, сначала Седокова, которая молчит о войне в Украине и жестоком нападении России оконфузилась, выступив с поздравительной речью. "Я 10 лет думала, песня "Холодное сердце" посвящена Оксане, а она не ей посвящена", — произнесла певица, поворачиваясь к Джигану, который совсем недавно лайкал филейные части певицы.

Одессит, растерявшись, ответил, что это не так. "Оксане-Оксане! Куплеты, слова "ты та, от которой мне нужны дети" посвящены жене", — заявил Джиган.

Седокова появилась на праздновании в ярко розовом платье, которое обтягивало ее со всех сторон. Она также вызывающе двигалась, пытаясь соблазнить хоть кого-то. Она, как всегда, выглядела вульгарно и дешево.

Анна Седокова
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