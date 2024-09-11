Хотела переплюнуть Кейт: Меган Маркл решилась на дерзкий шаг

Королевский эксперт думает, что Меган Маркл поступает так намеренно.

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Меган Маркл, принц Гарри, а также Кэйт Миддлтон и принц Уильям не поддерживают дружеские отношения/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghanmarklerussia/, instagram.com/princeandprincessofwales/

Тизер новой программы о жизни Гарри и Меган на Netflix был намеренно выпущен сразу после новостей о раке Кейт, утверждает королевский эксперт.

По данным таблоида The Sun, рекламный пост новой программы пары POLO, которая рассказывает об игроках элитного спорта, появился всего через несколько часов после того, как принцесса Уэльская сообщила, что она закончила курс химиотерапии.

POLO впервые рекламировалось на аккаунте Netflix X в понедельник — вскоре после того, как Кенсингтонский дворец поделился трогательным видео принца Уильяма и Кейт в Норфолке, играющих с детьми Джорджем, Шарлоттой и Луи.

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В эмоциональном трехминутном ролике принцесса Уэльская сказала, что она закончила курс химиотерапии и "делает все возможное, чтобы не допустить рака".

Принц Гарри / инфографика: Главред

Несколько часов спустя аккаунт Netflix в социальной сети X опубликовал рекламный материал для POLO от Archewell Productions и Boardwalk Pictures, премьера которого состоится в декабре.

Королевский эксперт Ингрид Сьюард сказала, что время публикации было "очень странным".

Кто такой принц Гарри Принц Гарри, герцог Сассекский - является пятым в списке наследников британского престола. Женат с 2018 года на американской актрисе Меган Маркл, которая в 2019 году родила сына Арчи, а в 2021 году дочь Лилибет. В 2020 году Гарри и Меган сложили с себя обязанности, связанные с королевской семьёй, и переехали в США.

Она сказала: "Каждый раз, когда принц и принцесса Уэльские снимают видео или что-то публикуют, это, кажется, нейтрализуется чем-то, приходящим из Калифорнии".

Она добавила: "Видео Кейт вышло вчера, а теперь и эта реклама POLO.

"Так что это просто не может быть совпадением, потому что это происходит слишком часто", - добавила она.

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Как известно, в феврале 2024 года принц Гарри навестил семью, когда узнал об онкозаболевании отца. Но не увиделся с Кейт Миддлтон и племянниками.

А также в мае состоялся запланированный визит на родину принца Гарри, где ему пришлось встретиться с со старшим братом принцем Уильямом — тот все-таки решился сделать шаг на встречу, хотя и совсем небольшой.

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