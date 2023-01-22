Хотел подарков и ухаживаний: Катя из "Холостяка" рассказала, почему бросила Топольского

Девушка написала откровенный пост на своей странице в Instagram, где поделилась своими чувствами.

Катерина Лозовицкая / Instagram

Участница украинского шоу "Холостяк" Катерина Лозовицкая, которая вышла в финал и завоевала сердце холостяка Алекса Топольского, призналась, что пара больше не вместе и пояснила, что случилось.

По словам Катерины, в их отношениях, внимания к своей персоне требовал холостяк Алекс. "В наших отношениях с Алексом, к сожалению, ухаживаний требовал к себе он. Похвалы, подарков, поступков, слов восхищения. В моем понимании – это имеет место быть тогда, когда мужчина что-то для этого сделал, а не просто родился", - говорит она.

Лозовицкая также пояснила, что в их отношениях, она хотела "иметь надежное плечо рядом, чтобы ценили, слышали и понимали". "Хотела, чтобы обо мне заботились, когда заболела. Хотела получить цветы, хоть раз. Хотела больше времени вместе. Хотела новых общих эмоций. Хотела вместе куда-то уехать, а не получать отказ на два моих предложения. Хотела, чтобы интересовался моей жизнью и просто помнил, в каком городе на съемках я нахожусь. Хотела романтики и страсти. Но, наверное, такое для Алекса возможно только под прицелом камер", - пояснила она.

"Где этот принц? Где все ценности? Кто это и почему мы вообще вместе? С этими мыслями, после его очередного (не делом, а словом) приглашения с ним на Бали, я сказала, что нам нужно поговорить. Думал он о Мудрой или не думал – сути не меняет. Мы не в подростковом возрасте. Он взрослый человек, сделавший свой выбор. Который на всю страну сказал, что в его сердце отозвалось мое имя. Который понимал, что именно со мной идет во что-то более серьезное и взрослое", - делится Катерина.

Она также поделилась напутствием для всех женщин. "Пусть банально, но хочу подчеркнуть: девушки, весь мир не крутится вокруг мужчины. Я придерживаюсь классических ценностей семьи, где мужчина оберегает женщину, ценит и заботится. Такому мужчине я готова отдать все свое тепло и любовь. Если у мужчины правильно понимание семьи, то ничего не нужно объяснять. И никогда нельзя соглашаться с "пусть, чтобы было", каким бы мужчина привлекательным ни был", - продолжает она.

Лозовицкая также поблагодарила Топольского за "эту историю и за этот опыт".

"Разошлись в нормальных отношениях с пониманием, что мы не созданы друг для друга. Я ни о чем не жалею и уверена, что он найдет девушку, которая разделит его видение отношений и приоритеты. Ну а я тоже обязательно буду счастлива", - подытожила Катя.

Напомним, ранее участница последнего сезона "Холостяка" Виктория Варлей поделилась радостной новостью: она нашла мужчину всей своей жизни и вышла замуж.

Об этом она поспешила сообщить на своей странице в Instagram.

"Наконец-то могу с вами поделиться своим счастьем. Все что со мной произошло после проекта, еще раз доказывает, что всегда нужно следовать своей мечте и никогда в себе не сомневаться", - пишет она.

Ранее также стало известно о том, что известная инфлюенсерка и блогерша Даша Квиткова сообщила о том, что она больше не вместе со своим мужем, "холостяком" и ведущим Никитой Добрыниным.

Об этом сообщила сама Даша Квиткова на своей странице в Instagram, а также телеканал СТБ.

"Одна из самых красивых пар Украины, а также первая пара украинского проекта "Холостяк", которая вышла замуж и родила ребенка, рассталась. Даша Цветкова и Никита Добрынин больше не вместе. Об этом рассказала инфлюенсер и блогер Даша в интервью "Экзамену" Маше Ефросининой", - написали на СТБ.

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