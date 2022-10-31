"Холостяк" Топольский прокомментировал хейт украинского дубляжа проекта

Александр_Топольский

В сети разгорелся новый скандал вокруг украинского романтического шоу, которое выходит на телеканале СТБ, "Холостяк".

Главный герой шоу и новый холостяк страны Александр Топольский разговаривает в шоу на русском языке. Поэтому продюсеры шоу решили сделать дубляж на украинский язык, что не понравилось поклонникам программы. Сразу после выхода первого эпизода, на качество озвучки посыпались критические замечания.

Однако на защиту программы стал сам Топольский. В частности, на своей странице в Instagram, главный герой программы написал, что не смотря на множество негативных комментариев, он все равно рад, что шоу выходит на украинском языке. "Сейчас все мы как никогда должны поддерживать свое государство и уважать свой родной язык. Поэтому считаю, что критика по поводу озвучки – это совсем лишний и неразумный расход энергии. Предлагаю вам отпустить весь негатив. Этого и так достаточно для всех нас", – считает холостяк.

По мнению Топольского, если бы съемки шоу проходили после начала военного вторжения России в Украину, все участники бы говорили на украинском языке.

Напомним, ранее стало известно о том, что чета Решетниковых, Кристина и Григорий, которые уже и так воспитывают трех сыновей, задумались об усыновлении малыша, потерявшего своих родных во время жестокой войны России против Украины.

Как рассказал телеведущий в программе ЖВЛ, тему усыновления они еще обязательно поднимут, но после победы Украины.

По словам Кристины Решетник, в марте она увидела фото и видео, как эвакуировали детей с востока и юга. "Там были также детки из Харькова. Маленькие, их перевозили на автобусах. Я помню это, и просто до слез, когда их так много, просто штабелями положили", – вспомнила Решетник.