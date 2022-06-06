"Холостяк" Макс Михайлюк отправился на фронт защищать Украину

Пилот пополнил ряды ВСУ и делится "полевыми" шутками.
Участник 10 сезона романтического реалити Холостяк и пилот Макс Михайлюк принимает участие в войне против рашистов в составе Десантно-штурмовых войск Украины.
Ранее Михайлюк публиковал патриотичные посты об Украине, появлялись и фотографии с оружием, что свидетельствовало о том, что "холостяк" не сидит на месте, а прикладывает усилия для приближения победы Украины.
Однако ни подробностей своей деятельности, ни рода войск пилот не раскрывал. Недавно на его странице в Instagram появилось сэлфи, на котором Михайлюк позирует в военной форме.
"В ДШВ если он сказал, что не брал, то он не отдаст", - перефразировал известную шутку "холостяк" в подписи к снимку. Это было первым за месяцы войны упоминанием того, где сейчас служит Макс Михайлюк.
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Ранее стало известно, что с оружием в руках готов защищать Украину колумбийский повар и шоумен Эктор Хименес-Браво - сейчас о проходит обучение.
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