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Хочу себя обнять: Дорофеева рассекретила свой диагноз

Алена Кюпели
26 марта 2024, 22:51
Украинская певица Надя Дорофеева поделилась своей историей.
Надя Дорофеева откровенно рассказала о здоровье
Надя Дорофеева откровенно рассказала о здоровье / Коллаж Главред, фото Instagram/nadyadorofeeva

Украинская певица Надя Дорофеева поделилась личным и эмоциональным постом, который касается ее проблем со здоровьем.

На своей странице в Instagram, артистка обратилась к посту украинского дизайнера и селебрити Кати Сильченко. В нем молодая женщина рассказывала, как неправильное количество гормонов щитовидной железы влияет на качество и жизни и уровни энергии, а также о том, как тяжело иногда бывает функционировать при неправильных показателях.

"Честно признаюсь: я сижу на Эутироксе (препарат для лечения щитовидной железы - авт.) уже 6 лет, но и не подозревала, что повышенный ТТГ (Тиреотропный гормон - авт.) влияет так сильно на состояние. Благодаря посту Кати я наконец-то поняла, что со мной происходило в течение последних 3 лет. Я поняла, почему я просыпалась уставшей, и дальше – мои дни были похожи на битву.Каждый день я боролась и считала себя то ли ленивым, то апатичным, то депрессивным, то просто человеком, который постоянно не может выспаться. Каждый день я по очереди вычеркивала эти варианты, ведь отдавала себе отчет, что все из этого перечня точно не обо мне", - делится артистка.

Кто такая DOROFEEVA

Надя Дорофеева - также известная как DOROFEEVA, — украинская певица, дизайнер и видеоблогер.

По данным Википедии, с января 2010 по декабрь 2020 года певица участвовала в дуэте "Время и Стекло". В 2020 году группа "Время и Стекло" объявила о своем распаде и провела серию прощальных концертов.

В ноябре 2020 начала сольную карьеру под псевдонимом Dorofeeva.

В 2022 году в связи с вторжением России в Украину певица удалила свои сольные треки из всех российских музыкальных площадок.

По словам Дорофеевой, несколько месяцев назад ей увеличили дозировку препарата, ведь ее ТТГ снова был не в норме. "Я не знала, что ТТГ так влияет абсолютно на все. Я, взрослая девочка, этого не знала. А точнее я просто не обращала на это внимания, которое на самом деле должна была обратить", - добавляет она.

"Хочу себя обнять", - пишет она.

Напомним, ранее Дорофеева рассказала смешную историю, как Миша Кацурин делал ей предложение. Кроме того певица раскрыла, стала ли она после свадьбы брать фамилию мужа.

Также Надя Дорофеева ответила на хейт из-за свадьбы с Кацуриным, который начался еще когда про их роман ходили лишь неподтвержденные слухи. Сейчас критика обрушилась на пару с новой силой.

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