Надя Дорофеева показала нежные обьятия с сыном Кацурина

Известная украинская певица Надя Дорофеева прекрасно ладит с детьми мужа Миши Кацурина от первого брака с дизайнером Дашей Кацуриной.
На своей странице в Іnstagram Дорофеева порадовала поклонников теплым семейным фото. На снимке Надя держит сына Кацурина на коленях и обнимает его, а Миша держит дочь.
Отметим, певица на фото сидит в темной толстовке и совсем без макияжа, видно, что все чувствуют себя комфортно и весело.
Отметим, Дорофеева была 7 лет в браке с бывшим мужем Владимиром Дантесом, но дети у них так и не появились.
Личная жизнь Нади Дорофеевой
Надежда Владимировна Дорофеева — украинская певица, дизайнер и видеоблогер.
В марте 2022 года стало известно, что в личной жизни Дорофеевой произошли изменения — она рассталась с мужем Дантесом. Объявив о предстоящем разводе, пара отметила, что сохранила дружеские отношения.
Певица недолго была одинока. Летом 2022 года общественность узнала о новом избраннике исполнительницы — рестораторе Михаиле Кацурине.
Дантес, узнав о новом любовном увлечении бывшей жены, только порадовался за нее. А сам пообещал "присмотреться" в экс-супруге Кацурина Дарье.
Летом 2023 года Надя и Миша поженились, несмотря на многочисленные опровержения слухов о свадьбе.
Добавим, Дмитрий Monatik, который долгие годы был соседом Владимира и Дорофеевой, признался, что общается только с Дантесом.
Атакже недавно Надя Дорофеева призналась, общается ли с Дантесом после развода и что думает о ненависти в сторону Потапа.