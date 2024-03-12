Надя Дорофеева показала нежные обьятия с сыном Кацурина

Надя Дорофеева поделилась, как она проводит время с Кацуриным и его детьми.

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Надя Дорофеева и Миша Кацурин встретились с его детьми / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva/

Известная украинская певица Надя Дорофеева прекрасно ладит с детьми мужа Миши Кацурина от первого брака с дизайнером Дашей Кацуриной.

На своей странице в Іnstagram Дорофеева порадовала поклонников теплым семейным фото. На снимке Надя держит сына Кацурина на коленях и обнимает его, а Миша держит дочь.

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Отметим, певица на фото сидит в темной толстовке и совсем без макияжа, видно, что все чувствуют себя комфортно и весело.

Надя Дорофеева провела время с мужем и его детьми / фото: скрин instagram.com/nadyadorofeeva/

Отметим, Дорофеева была 7 лет в браке с бывшим мужем Владимиром Дантесом, но дети у них так и не появились.

Личная жизнь Нади Дорофеевой Надежда Владимировна Дорофеева — украинская певица, дизайнер и видеоблогер.

В марте 2022 года стало известно, что в личной жизни Дорофеевой произошли изменения — она рассталась с мужем Дантесом. Объявив о предстоящем разводе, пара отметила, что сохранила дружеские отношения.

Певица недолго была одинока. Летом 2022 года общественность узнала о новом избраннике исполнительницы — рестораторе Михаиле Кацурине.

Дантес, узнав о новом любовном увлечении бывшей жены, только порадовался за нее. А сам пообещал "присмотреться" в экс-супруге Кацурина Дарье.

Летом 2023 года Надя и Миша поженились, несмотря на многочисленные опровержения слухов о свадьбе.

Добавим, Дмитрий Monatik, который долгие годы был соседом Владимира и Дорофеевой, признался, что общается только с Дантесом.

Атакже недавно Надя Дорофеева призналась, общается ли с Дантесом после развода и что думает о ненависти в сторону Потапа.

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