Халк Бекхэм: шикарная "перчинка" показала раскачанные бицепсы в утонченном платье

Жена Дэвида Бекхэма удивила поклонников переменами в фигуре.

Виктория Бекхэм показала раскаченные руки и плечи в платье на тонких бретельках / instagram.com/victoriabeckham

48-летняя британская певица, модель и дизайнерка Виктория Бекхэм уже почти тридцать лет является иконой стиля и предметом для подражания в мире фэшн. Все это время она держит свой идеальный вес - 50 кг (при росте 1.63 м).

Недавно "шикарная перчинка" заявила, что увлеклась силовыми тренировками, и теперь с большим удовольствием хвастается первыми результатами. И без того стройное тело дизайнерки теперь приобрело завидный рельеф.

На своей странице в Instagram Бекхэм опубликовала свежие фото в нежном платье-футляре розового цвета на тонких бретельках из своей новой коллекции.

На снимке, кроме прекрасного наряда, можно рассмотреть и крепкие мышцы, которые накачала Виктория - ее плечи стали шире, а бицепсы на руках проступили с невероятной четкостью.

В комментариях под фото тут же набежали ненавистники Бекхэм, дескать она, как фэшн-икона, на которую многие равняются, своим образом пропагандирует нереалистичные ожидания от женского тела, которые для многих недоступны к осуществлению. Тем не менее большинство подписчиков Виктории все же смогли по достоинству оценить ее работу над собой, и не стали опускаться до оскорблений.

Виктория Бекхэм показала раскаченные руки и плечи в платье на тонких бретельках / instagram.com/victoriabeckham

Ранее украинская певица Тина Кароль показала пикантные кадры из фотосессии, в которой она снялась полуобнаженной - в пальто на голое тело и золотых украшениях.

Также спортсменка, певица, модель и бывшая жена мэра Киева Виталия Кличко Наталья Егорова побаловала поклонников личными кадрами прямиком из спальни в домашнем халатике.

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