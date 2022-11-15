Виктория Бекхэм рассказала, как держит тело в тонусе / instagram.com/victoriabeckham

48-летняя британская певица, модель и дизайнерка Виктория Бекхэм на протяжении последних десятков лет имеет фигуру, о которой втайне может мечтать каждая женщина. Даже после родов четверых детей она практически никогда не весит более 50 кг, а ее самодисциплине может позавидовать олимпийский легкоатлет.

Для Hello! Бехэм рассказала, в чем же таится секрет ее стройности. Во-первых, это постоянство - Виктория никогда не пропускает тренировки. Каждый ее день начинается с 45-минутной пробежки.

"Это микс спортивной ходьбы, бега и бега трусцой. И это единственное время, когда я могу посмотреть телевизор, поэтому каждый раз я жду этого с нетерпением", - говорит дизайнерка.

После этого еще час она занимается с личным тренером в спортивном зале. Совсем недавно Бекхэм начала вводить в свою программу силовые тренировки с различными весами. "30 минут на ноги, 30 минут на руки, тонизирование и кондиционирование, затем множество планок и тому подобное. Я всегда немного боялась гантелей, но оказалось, что я их люблю. У меня даже есть специальные перчатки, которые я могу надеть! Это хорошо, что можно что-то поменять и держать свое тело в напряжении. Теперь у меня гораздо больше мышечного тонуса", - хвастается "перчинка".

Кому-то такие нагрузки могут показаться чрезмерными, однако Виктория утверждает: для нее такие тренировки - это отличный способ проснуться, прочистить голову и подготовиться к новому дню. "Это очищает мой разум, и в голове появляется множество идей. Это время, когда мне не надо висеть на телефоне, когда я не с детьми, я не с Дэвидом; меня просто оставляют в покое", - говорит дизайнерка.

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