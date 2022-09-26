48-летняя Виктория Бекхэм засветила свои "перчинки" в развратном платье с декольте до пупка

Виктория Бекхэм показала неприличное декольте в платье от Yves Saint Laurent / instagram.com/victoriabeckham

48-летняя британская певица, модель и дизайнерка Виктория Бекхэм больше роскошных нарядов и светских раутов любит, наверное, только свою семью и мужа, британского футболиста Дэвида Бекхэма, с которым состоит в браке 23 года.

И за этот немалый срок романтическая искра в паре так и не угасла. Звездная пара по-прежнему смотрит друг на друга с обожанием, а влюбленные взгляды на их совместных фото просто невозможно не заметить.

Недавно чета Бекхэмов попала в объективы папарацци Daily Mail в Лондоне во время свидания - они провели вечер в знаменитом баре Harry’s Bar, который также является закрытым клубом для избранных.

Чтобы покорить своего возлюбленного, Виктория выбрала откровенное платье от Yves Saint Laurent с декольте, которое опускается даже ниже талии. Грудь "перчинки" при этом едва не выскакивала наружу.

Бекхэм дополнила стильный образ лодочками той же фирмы и очками собственного дизайна.

Victoria Beckham slips into a £3,000 plunging YSL dress for dinner with her husband David https://t.co/qEJTLEZ4Cy — Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) September 24, 2022

Ранее украинская модель, Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях показала, как купается в море в блузке и кружевных трусиках, которые насквозь промокли.

Также красавица-жена украинского боксера Александра Усика в белом платье засветила упругие бедра и стройные ножки в фотосессии на фоне каменной пустыни.

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