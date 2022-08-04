Гусеница или сарделька: Слава Каминская напрашивается на комплименты

Слава Каминская / instagram.com/babaslavka

Украинская певица и экс-солистка группы "Неангелы" Слава Каминская напрашивается на комплименты.

Так, на своей странице в Instagram, она выложила фото, под которым спросила: "Гусеница или сарделька", намекая на несовершенства своей фигуры. Между тем, сама певица выглядит прекрасно и складывается ощущение, что она лишний раз хочет об этом услышать.

Пользователи сети не заставили ее ждать и засыпали ее комплиментами. "Красотка", "Красавица", "Очень красивая", - написали они.

Напомним, ранее украинская певица Слава Каминская поделилась, что боится строить планы на будущее, так как она, по ее словам, пока не видит, каким будет ее завтрашний день. В этом она призналась в интервью ЖВЛ.

Перед начало войны артистка опубликовала общий снимок с певицей украинского происхождения Ани Лорак, которую уже тогда упрекали в излишней привязанности к российскому шоу-бизнесу. Тогда Каминская заступилась за певицу.