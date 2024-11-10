Грустно брела в одиночестве: Пугачеву поймали во время редкого выхода на люди

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Певица Алла Пугачева перебралась из Юрмалы, где она проводит лето, в Лимасол на Кипре - на зимовку. Случайные прохожие уже заметили звезду во время прогулки по набережной.
В Сети начали распространяться фото и видео, на которых Примадонна в одиночестве гуляет на свежем воздухе. Эти кадры также публикует один из фан-аккаунтов Пугачевой.
Артистка вышла на променад в черных шортах до средины бедра, спортивной толстовке, белой футболке и кроссовках. На груди у нее была цепочка с очками.
Помимо свежего вида Пугачевой, многие отметили, что ее первое появления на людях за долгое время не сопровождается ни детьми, ни мужем, что на фоне слухов о проблемах в отношениях с Галкиным кажется подозрительным.
Кто такая Алла Пугачева
Алла Пугачёва — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса; народная артистка СССР (1991). После кровавого вторжения РФ в Украину покинула родную страну вместе со своей семьей. 18 сентября 2022 года в своем инстаграме Пугачева обратилась к Министерству юстиции РФ с просьбой включить ее в список "иноагентов". Ее муж Максим Галкин уже внесен в этот список российскими властями из-за антивоенной позиции.
Алла Пугачева - последние новости:
Ранее Главред озвучил, почему на самом деле развелись Филипп Киркоров и Алла Пугачева. Частную версию высказал бывший концертный директор певца, и отметил, что роман Примадонны с Галкиным там не при чем.
Меж тем бывший друг Аллы Пугачевой рассказал об ее проблемах с Максимом Галкиным. Якобы в их браке сейчас не все так гладко, как они пытаются показать в информационном пространстве.
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