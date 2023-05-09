Группа Tvorchi призналась, что думает про свои шансы на победу на Евровидении-2023

За считанные часы до начала конкурса Джеффри Кенни и Андрей Гуцуляк рассказали, каким видят свое выступление на Евровидении.

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Группа Tvorchi рассказала, верит ли в свою победу на Евровидении-2023 / instagram.com/tvorchi_official, instagram.com/eurovision

Вчера в Ливерпуле состоялась церемония открытия песенного конкурса Евровидение-2023. На бирюзовой дорожке с представителями Украины на соревновании, группой Tvorchi, побеседовали ведущие - Тимур Мирошниченко и Сэм Квек. Фрагмент интервью появился на странице Євробачення Україна в Instagram.

В частности у артистов спросили, считают ли они, что способны повторить прошлогодний успех Kalush Orchestra, и принести Украине победу. Слово взял Джеффри Кенни.

"На самом деле это не приоритет сейчас. Победим мы или нет, любой результат будет удовлетворительным. Но самая важная вещь – победить в войне в Украине. И мы стараемся сделать все возможное для этого. Как и каждый украинец сейчас – стараемся приблизить победу", - заявил артист.

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Андрей Гуцуляк дополнил своего коллегу и отметил, что они, как творческий дуэт, все же приложат все усилия для того, чтобы выступить на высшем уровне. "Для нас важно хорошо выступить, достойно представить нашу страну. Мы хотим показать кое-что совершенно новое из Украины – электронную музыку. Я думаю, это классно – показать, какая разная Украина, и как много в ней разных людей", - говорит он.

Кроме важной миссии - повышения мировой осведомленности о разнообразии и красоте украинской культуры, группа Tvorchi на Евровидении также выступила и с благотворительной инициативой: они, а точнее их костюмы на бирюзовой дорожке конкурса, являются частью программы "Неравнодушные люди спасают сердца детей". Ее цель - сбор средств на приобретение инкубаторов для украинских детей, которые родились преждевременно. На нарядах артистов были указаны имена малышей и вес, в каком они явились на свет.

Смотрите видео про самые яркие выступления украинских артистов на песенном конкурсе Евровидение:

Ранее стало известно, что после первой репетиции конкурсного номера группы Tvorchi на ливерпульской сцене, букмекеры понизили шансы украинских артистов на победу на Евровидении-2023.

67-й Международный песенный конкурс Евровидение пройдет 9 и 11 мая в Великобритании (Ливерпуль) на арене M&S Bank Arena. 13 мая состоится грандиозный финал.

Стоит отметить, что Евровидение должно было пройти в Украине, после победы на прошлогоднем конкурсе украинского фолк-хоп-коллектива Kalush, однако из-за войны проведение конкурса в нашей стране стало невозможным.

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