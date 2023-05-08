УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Евровидение 2023: где смотреть первый полуфинал онлайн 9 мая

Мария Тупик
8 мая 2023, 18:05 обновлено 8 мая, 18:23
23
Песенный конкурс Евровидения-2023 стартует в 22:00 по киевскому времени 9 мая.
Евровидение 2023 первый полуфинал онлайн
Евровидение 2023 первый полуфинал онлайн / Коллаж Главред, фото eurovision.ua

В Ливерпуле 9 мая пройдет первый полуфинал самого популярного музыкального конкурса Евровидение-2023.

В прошлом году Украина, благодаря группе Kalush Orchestra с песней Stefania, завоевала первое место. По правилам конкурса, в этом году Евровидение должно было пройти в Украине, но Россия устроила полномасштабную войну.

Однако группа TVORCHI, которая представляет Украину в этом году выступит сразу в финале конкурса.

видео дня

Где и во сколько смотреть первый полуфинал Евровидения 2023

Песенный конкурс Евровидения-2023 стартует в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн Евровидение первый полуфинал можно посмотреть на:

  • официальном Facebook-профиле Евровидения;
  • сайт Общественное Культура;
  • сайт Общественное Евровидение;
  • YouTube-канал Евровидения Украины;
  • YouTube-канал песенного конкурса.

Когда голосует Украина на Евровидении 2023

Украина сможет голосовать только во втором полуфинале песенного шоу, который состоится в четверг, 11 мая.

Евровидение - когда голосует Украина
Евровидение - когда голосует Украина / eurovision.ua

В первом полуфинале, который состоится 9 мая, будут голосовать Франция, Италия и Германия (страны основатели, которые автоматически попадают в финал), а также зрители из стран-участниц.

Евровидение 2023
Евровидение 2023 / eurovision.ua

Кто выступит в первом полуфинале

  • Норвегия – Alessandra – Queen of Kings
  • Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party)
  • Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava
  • Латвия – Sudden Lights – Aijā
  • Португалия – Mimicat – Ai Coraçao
  • Ирландия – Wild Youth – We Are One
  • Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!
  • Швейцария – Remo Forrer – Watergun
  • Израиль – Noa Kirel – Unicorn
  • Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna
  • Швеция – Loreen – Tattoo
  • Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More
  • Чехия – Vesna – My Sister's Crown
  • Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
  • Финляндія – Käärijä – Cha Cha Cha

Прогнозы букмекеров - кто станет победителем Евровидения-2023

После первых репетиций на сцене Евровидения в Ливерпуле прогнозы букмекеров изменились. Так, Украина занимает 4 место. В списке наиболее вероятных претендентов на победу Украину обошли Франция, Финляндия и Швеция.

Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение.

Читайте также:

Евровидение новости шоу бизнеса Евровидение-2023
Реклама

Главное за день

Украинские военные в Бахмуте отразили штурм вагнеровцев и продвинулись вперед – боец ВСУ

Украинские военные в Бахмуте отразили штурм вагнеровцев и продвинулись вперед – боец ВСУ

16:59 Украина
Заморозки будут сильнее: синоптики предупредили о новом похолодании

Заморозки будут сильнее: синоптики предупредили о новом похолодании

16:01 Синоптик
"Стены нет, от мебели – лишь куски": киевляне из поврежденной дроном квартиры рассказали, как выжили

"Стены нет, от мебели – лишь куски": киевляне из поврежденной дроном квартиры рассказали, как выжили

14:55 Украина
Все главные новости

Последние новости

18:15

Деньги сами потекут в руки: астролог назвал знаки, которые в мае-2023 разбогатеют

18:12

Российский шоумен рассказал, почему Королева поддерживает РФ и Тарзана с "двумя извилинами"

18:05

Евровидение 2023: где смотреть первый полуфинал онлайн 9 маяВидео

17:54

Уничтожили всю гуманитарку: россияне запустили ракеты в склад Красного Креста в Одессе

17:52

Головокружительная головоломка: только гении правильно посчитают арбузы за 11 секунд

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

17:04

Виктор Павлик душевно спел на улице "Шикидым" под гитаруВидео

16:59

Украинские военные в Бахмуте отразили штурм вагнеровцев и продвинулись вперед – боец ВСУВидео

16:56

РФ отправляет на войну музейные экспонаты: CNN узнал о бешеной нехватке вооружения у оккупантовВидео

16:55

Как сделать хороший туалет на даче: ловкий фокус о котором не все знают

Реклама
16:37

В Ужгороде 8-летнюю девочку с ДЦП едва не выгнали из развлекательного центра из-за инвалидной коляски

16:35

Зачем класть лавровый лист в обувь: примета из седой древности

16:30

СБУ объявило о подозрении артисту-путинисту МашковуВидео

16:27

Чтобы суп не превратился в "кашу": хитрый трюк, как не разварить макароны

16:01

Заморозки будут сильнее: синоптики предупредили о новом похолоданииВидео

15:55

Такую вкуснятину вы еще не пробовали: секретный ингредиент сделает тушеную капусту несравненнойВидео

15:39

РФ планировала Кинжалом взорвать Раду в ответ на удар дрона по Кремлю – Свитан

15:32

Как пить фруктовый чай: новые знания о необычном напитке ошеломятВидео

15:27

Все произойдет летом: астрологи назвали месяц начала контрнаступления и опасные регионы УкраиныВидео

15:18

Украинская певица накинулась на Таисию Повалий: "Пой калинку-малинку"

15:10

Как отказаться от повестки законно: юрист указал на 3 ошибки военкоматовВидео

Реклама
14:59

Танки РФ пойдут на Кремль: Киселев раскрыл вероятный сценарий переворота в МосквеВидео

14:55

"Стены нет, от мебели – лишь куски": киевляне из поврежденной дроном квартиры рассказали, как выжилиФотоВидео

14:27

Почему 9 мая никогда нельзя стричь волосы: приметы и строгие запретыВидео

14:23

Безумный тест для гениев: только люди с высоким IQ могут заметить ошибку на изображении столовой

14:15

Самое любимое блюдо короля Чарльза ІІІ: такой рецепт ему готовят каждое утром - пошаговая инструкцияВидео

13:55

Алла Пугачева на похоронах Юдашкина стала жертвой ограбления - подозревают ПесковаВидео

13:32

Ракетные удары по Украине: у Зеленского приняли решение об усилении защиты от атак РФ

13:12

"Что бы не случилось, я с тобой": Потап и Настя помирились

13:08

В Приднестровье перепугано попросили Россию прислать еще "миротворцев"Видео

12:59

Эвакуировал раненых: под Бахмутом от российского снаряда погиб военный медик

12:46

"Спор РФ и Запада": после встречи с Путиным у Эрдогана опозорились заявлением насчет войны

12:41

В Пенсионном фонде рассказали, как пересчитывают пенсии миллионам украинцевВидео

12:28

В боях за Бахмут погиб украинский режиссер и руководитель детского театра "Сказка"

12:26

Архитекторы призывают учесть "прогрессивные моменты" законопроекта 5655 в Градостроительном кодексе - письмо

11:57

РФ готовит Калибры для массированного удара: украинцам грозит атака на 9 мая

11:52

"Уходи, Володя": в Кремле уже "летают искры", Путину могут выдвинуть ультиматум – КиселевВидео

11:24

Украинцам пересчитают и увеличат пенсии: кто на это может рассчитывать

11:03

Киселев пояснил, почему Россия исторически обречена на развалВидео

10:59

Загадка, которая большинство людей загонит в тупик: нужно за 19 секунд найти 13 спрятанных животных

10:58

Кабаева нацелилась на топ-должность в РФ: экс-депутат Госдумы раскрыла детали

Реклама
10:57

Смотреть Евровидение 2023 онлайн: ставки букмекеров, когда выступит Украины и новый скандалВидео

10:37

Путинский опричник или оппозиционер: Киселев рассказал о роли Пригожина в РФВидео

10:01

"Украина непричастна": в ГУР объяснили, кто мог атаковать Кремль дронами

09:59

В Украине отменят День победы 9 мая: Зеленский подписал указ и обратился к РадеВидео

09:55

Особенно заметно в больших городах: СМИ рассказали, как сильно с 1 июня может вырасти тариф на воду

09:44

Путин хочет создать образ "смельчака": в Сети рассказали, кто будет принимать парад на 9 мая в Москве

09:08

Заплатить налоги с доходов: кого из нарушителей в Украине жестко накажут штрафом

09:01

"Второго шанса в этом году не будет": президент Чехии предостерег Украину от поспешного контрнаступления

09:00

После потери Крыма армия РФ погонит танки в Москву, Путину грозит военный мятеж - КиселевЭксклюзив

08:57

Обломки "Шахеда" пробили стену многоэтажки в Киеве: есть пострадавшиеФотоВидео

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Мода и красота
Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Война России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУ
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Жизнь
ГоловоломкиТести по картинкеОптические иллюзии
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять