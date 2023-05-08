Евровидение 2023: где смотреть первый полуфинал онлайн 9 мая

Песенный конкурс Евровидения-2023 стартует в 22:00 по киевскому времени 9 мая.

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Евровидение 2023 первый полуфинал онлайн / Коллаж Главред, фото eurovision.ua

В Ливерпуле 9 мая пройдет первый полуфинал самого популярного музыкального конкурса Евровидение-2023.

В прошлом году Украина, благодаря группе Kalush Orchestra с песней Stefania, завоевала первое место. По правилам конкурса, в этом году Евровидение должно было пройти в Украине, но Россия устроила полномасштабную войну.

Однако группа TVORCHI, которая представляет Украину в этом году выступит сразу в финале конкурса.

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Где и во сколько смотреть первый полуфинал Евровидения 2023

Песенный конкурс Евровидения-2023 стартует в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн Евровидение первый полуфинал можно посмотреть на:

официальном Facebook-профиле Евровидения;

сайт Общественное Культура;

сайт Общественное Евровидение;

YouTube-канал Евровидения Украины;

YouTube-канал песенного конкурса.

Когда голосует Украина на Евровидении 2023

Украина сможет голосовать только во втором полуфинале песенного шоу, который состоится в четверг, 11 мая.

Евровидение - когда голосует Украина / eurovision.ua

В первом полуфинале, который состоится 9 мая, будут голосовать Франция, Италия и Германия (страны основатели, которые автоматически попадают в финал), а также зрители из стран-участниц.

Евровидение 2023 / eurovision.ua

Кто выступит в первом полуфинале

Норвегия – Alessandra – Queen of Kings

Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party)

Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava

Латвия – Sudden Lights – Aijā

Португалия – Mimicat – Ai Coraçao

Ирландия – Wild Youth – We Are One

Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!

Швейцария – Remo Forrer – Watergun

Израиль – Noa Kirel – Unicorn

Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna

Швеция – Loreen – Tattoo

Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More

Чехия – Vesna – My Sister's Crown

Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight

Финляндія – Käärijä – Cha Cha Cha

Прогнозы букмекеров - кто станет победителем Евровидения-2023

После первых репетиций на сцене Евровидения в Ливерпуле прогнозы букмекеров изменились. Так, Украина занимает 4 место. В списке наиболее вероятных претендентов на победу Украину обошли Франция, Финляндия и Швеция.

Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение.

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