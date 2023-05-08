Евровидение 2023: где смотреть первый полуфинал онлайн 9 мая

В Ливерпуле 9 мая пройдет первый полуфинал самого популярного музыкального конкурса Евровидение-2023.
В прошлом году Украина, благодаря группе Kalush Orchestra с песней Stefania, завоевала первое место. По правилам конкурса, в этом году Евровидение должно было пройти в Украине, но Россия устроила полномасштабную войну.
Однако группа TVORCHI, которая представляет Украину в этом году выступит сразу в финале конкурса.
Где и во сколько смотреть первый полуфинал Евровидения 2023
Песенный конкурс Евровидения-2023 стартует в 22:00 по киевскому времени.
Онлайн Евровидение первый полуфинал можно посмотреть на:
- официальном Facebook-профиле Евровидения;
- сайт Общественное Культура;
- сайт Общественное Евровидение;
- YouTube-канал Евровидения Украины;
- YouTube-канал песенного конкурса.
Когда голосует Украина на Евровидении 2023
Украина сможет голосовать только во втором полуфинале песенного шоу, который состоится в четверг, 11 мая.
В первом полуфинале, который состоится 9 мая, будут голосовать Франция, Италия и Германия (страны основатели, которые автоматически попадают в финал), а также зрители из стран-участниц.
Кто выступит в первом полуфинале
- Норвегия – Alessandra – Queen of Kings
- Мальта – The Busker – Dance (Our Own Party)
- Сербия – Luke Black – Samo Mi Se Spava
- Латвия – Sudden Lights – Aijā
- Португалия – Mimicat – Ai Coraçao
- Ирландия – Wild Youth – We Are One
- Хорватия – Let 3 – Mama ŠČ!
- Швейцария – Remo Forrer – Watergun
- Израиль – Noa Kirel – Unicorn
- Молдова – Pasha Parfeni – Soarele si Luna
- Швеция – Loreen – Tattoo
- Азербайджан – TuralTuranX – Tell Me More
- Чехия – Vesna – My Sister's Crown
- Нидерланды – Mia Nicolai & Dion Cooper – Burning Daylight
- Финляндія – Käärijä – Cha Cha Cha
Прогнозы букмекеров - кто станет победителем Евровидения-2023
После первых репетиций на сцене Евровидения в Ливерпуле прогнозы букмекеров изменились. Так, Украина занимает 4 место. В списке наиболее вероятных претендентов на победу Украину обошли Франция, Финляндия и Швеция.
Смотрите видео о том, как Украина триумфально выигрывала Евровидение.
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