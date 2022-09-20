Грозит штраф или срок: за Пугачеву взялись силовики

Алла Пугачева / скриншот

За российскую певицу Аллу Пугачеву, которая выступила на стороне Украины и поддержала своего мужа Максима Галкин, который осудил военное вторжение России в Украину, взялись российские спецслужбы.

По информации Телеграмм-канала "ЧТД" примадонну российской эстрады проверяют на "дискредитацию" армии из-за поста, где она просит признать себя "иноагентом".

По данным канала, жительница Подмосковья написала донос в полицию на певицу, указав, что та якобы "получает иностранную поддержку".

Теперь Алле Пугачевой может грозить штраф (или даже срок — в зависимости от статьи) за "дискредитацию" армии. В посте Пугачева не упомянула открыто войну, но заявила, что "наши ребята гибнут за иллюзорные цели".