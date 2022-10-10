Готовится сплавить Тарзана: после объявления "могилизации" Королеву застукали с молодым красавчиком

Наташа Королева нашла замену Тарзану / instagram.com/koroleva__star

Певица-путинистка украинского происхождения Наташа Королева еще совсем недавно оправдывалась за своего мужа Тарзана - с начала полномасштабной войны Сергей Глушко очень гордился своим офицерским званием вперемешку с "можем повторить", однако, после объявления в РФ частичной "могилизации" старается не мелькать в СМИ, исчез из соцсетей и старается не привлекать к себе внимание.

Киевлянка-предательница утверждает, что Тарзан уже непригоден для армии по возрасту, однако сама, похоже, не прочь отправить стриптизера-рашиста на фронт пушечным мясом.

Более того, она уже нашла Глушко замену. Недавно скользкая "русалка" опубликовала снимок, на котором обнимается с молодым длинноволосым брюнетом, который отдаленно напоминает Тарзана в молодости.

Мужчиной на фото оказался Вадим Андреев - стилист-визажист. Почему он, а не муж Королевой сопровождал певицу во время прогулки по столице мирового терроризма, остается только гадать.

Наташа Королева нашла замену Тарзану / instagram.com/koroleva__star

Ранее актриса-путинистка Яна Поплавская на волне практически извращенному поклонению рашизму сделала громкое заявление - она собралась на фронт, но есть один нюанс.

В то же время российский музыкальный продюсер-путинист Иосиф Пригожин, который дружит с кремлевской верхушкой, взвыл от жалости, что его зять попал под "частичную мобилизацию", когда его дочь недавно родила первенца.

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