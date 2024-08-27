Готовит новый донат для ВСУ: Долина выставила на продажу еще одну квартиру

Путинистка Лариса Долина, которая недавно якобы специально подстроила аферу с квартирой, чтобы таким образом вывести свои активы из террористической России и выехать оттуда, сообщила о новой продаже.
Как пишут пропагандистские СМИ, Долина сообщила, что собирается продать свою квартиру в Юрмале. На одном из российских фестивалей, в приступе ностальгии, Долина сообщила, что не может больше приезжать туда из-за поддержки политики террориста-Путина, и поэтому продает недвижимость.
"Пытаюсь продать. Меня же там запретили вообще на всю жизнь", — с грустной усмешкой произнесла певица.
Кто такая Лариса Долина
Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".
Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .
С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.
Путинистка Лариса Долина - последние новости
Как известно, недавно любительница Путина Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ. Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поплакалась, что стала жертвой "очень хитрых и спланированных действий".
На своей странице в соцсетях сторонница диктатора Путина даже заявила, что люди, с которыми она контактировала, якобы находятся в Украине.
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