Готовит новый донат для ВСУ: Долина выставила на продажу еще одну квартиру

Долина, которая поддерживает войну в Украине пытается продать свою заграничную недвижимость.

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Лариса Долина снова продает квартиру / коллаж: Главред, фото: t.me/dolinaofficial

Путинистка Лариса Долина, которая недавно якобы специально подстроила аферу с квартирой, чтобы таким образом вывести свои активы из террористической России и выехать оттуда, сообщила о новой продаже.

Как пишут пропагандистские СМИ, Долина сообщила, что собирается продать свою квартиру в Юрмале. На одном из российских фестивалей, в приступе ностальгии, Долина сообщила, что не может больше приезжать туда из-за поддержки политики террориста-Путина, и поэтому продает недвижимость.

"Пытаюсь продать. Меня же там запретили вообще на всю жизнь", — с грустной усмешкой произнесла певица.

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Кто такая Лариса Долина Лариса Александровна Долина — советская и российская эстрадная и джазовая певица. Заслуженная артистка России ( 1993 ), народная артистка России ( 1998 ). Член высшей политической партии " Единая Россия ".

Поддерживает путинский режим и войну России против Украины . Фигурантка центра базы "Миротворец". Внесена в список лиц, создающих угрозу нацбезопасности Украине .

С 7 января 2023 находится под санкциями СНБО за антиукраинскую деятельность.

Путинистка Лариса Долина - последние новости

Как известно, недавно любительница Путина Лариса Долина задонатила 180 млн рублей бойцам ВСУ. Российская певица Лариса Долина, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поплакалась, что стала жертвой "очень хитрых и спланированных действий".

На своей странице в соцсетях сторонница диктатора Путина даже заявила, что люди, с которыми она контактировала, якобы находятся в Украине.

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