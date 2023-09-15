"Господи, Бабкин еще больше пробил дно": певца в Сети обвинили в плагиате текста для песни

Популярного украинского певца Сергея Бабкина, которого на днях уличили в сотрудничестве с россиянами, в Сети обвинии в плагиате текста для нового трека.

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Бабкин якобы "сплагиатил" старый стих сатирика Юрка Космыны / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот

Скандал вокруг нового трека "Зрада" украинского музыканта, автора песен и солиста группы "Пятница" Сергея Бабкина, продолжает набирать обороты. Сейчас пользователи Сети начали обвинять Бабкина в плагиате. Текст к треку оказался очень похож на стихотворение известного поэта, блогера и сатирика Юрка Космыны под названием "Пісня про інформаційний простір" (который тот написал еще в 2016 году). А немногим позднее о плагиате и сам автор написал на своей странице в соцсети Facebook.

Сам Космина назвал свои строчки "неповторимым оригиналом", а трек Бабкина – "дешевым в@тным плагиатом". Хотя в песне Бабкина и был изменен основной текст, он все же остался похожим, считает поэт, на его стих – ведь после каждой строчки в треке раздается слово "зрада".

Причем Бабкин, по всей видимости, выпустил трек, чтобы высмеять украинцев, критикующих друг друга за потребление российского контента, лояльность языку страны-террористки и так далее. Из-за этого его обвинили в Сети в подыгрывании российской пропаганде.

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"Так скоро и Ленина перепевать начнет", "Господи, Бабкин еще больше пробил дно, чем показалось сразу", "Можно парня из Московии вывезти, а вот Московию из парня - нельзя", – сказал он.

Напомним, ранее скандал вcпыхнул из-за того, что Сергей Бабкин (и группа 5'nizza, солистом которой он является уже более 20 лет) сотрудничают с российским промоутером для организации турне за границей.Концерты Бабкина и 5'nizza пользуются услугами промоутера Somewhere Show. В том числе и языки использования сайта – русский и английский.

Очень скоро на обвинения в сотрудничестве с россиянами прореагировала супруга Бабкина и, по совместительству, концертный директор и его, и 5'nizza ‒ Снежана Бабкина.

Она подтвердила, что организовывает концерты бывший гражданин страны-агрессора РФ, однако тот якобы давно и внятно заявил о своей антивоенной позиции.

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