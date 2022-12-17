Горячая Уэнздей: Дженна Ортега пришла на ток-шоу в прозрачном платье

20-летняя звезда сериала Уэнсдей покорила миллионы сердец во всем мире.

Дженна Ортега пришла на ток-шоу в прозрачном платье / скриншот

Актриса Дженна Ортега, которая обрела мировую популярность благодаря главной роли в сериале Уєнздей, появилась в "Вечернем шоу Джимми Фэллона".

В студии девушка появилась в черном прозрачном платье от Dolce & Gabbana с высоким металлическим поясом с цепочкой, белым воротником, галстуком и манжетами.

Под нарядом было видно было черное боди. Образ дополняли туфли на каблуке, серьги и несколько колец.

На своей страничке в Instagram она опубликовала фото со съемок, под которым собрала сотни восторженных комментариев и более 9 миллионов лайков.

Дженна Ортега / instagram.com/jennaortega

Напомним, ранее украинский певец, Народный артист Украины Павел Зибров поделился видео, на котором повторяет танец Уэнздей Аддамс из одноименного сериала

Также мы писали, что звезда Семейки Аддамс и Уэнздей Кристина Риччи вспомнила ужас утра 24 февраля. Она рассказала, что в первый день полномасштабной войны в Украине находилась в приграничном государстве, Румынии, на съемках.

Риччи вспоминает, что ее и съемочную команду тогда охватил практически животный страх: все они боялись обстрела российскими войсками украинских атомных станций и последующего выброса радиации.

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