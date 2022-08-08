"Голову отшибу за секунду": Арестович удивил гневным признанием

Алексей Арестович / t.me/O_Arestovich_official

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович для многих украинцев стал "успокаивающим" во время войны.

В программе ЖВЛ на 1+1 Арестович признался, что в гневе он страшен, и не всегда спокоен и на позитиве.

"Голову отшибу, даже не задумываясь, за секунду. Противники любят представлять меня хрустальным мальчиком, который не способен ни на что - как Люся", - прокомментировал он.

Известно, что у Арестовича есть целая армия поклонников. Также у него есть и немало хейтеров.

Впрочем, на злостные комментарии Алексей вообще не реагирует.

"Ем это на завтрак, скажем так. Как на пациентов смотрю", – отметил он.

Алексей Арестович в образе Люси / facebook.com/alexey.arestovich

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