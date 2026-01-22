Укр
Голливудский актер впервые рассказал о конце дружбы с Сарой Джессикой Паркер

Виталий Кирсанов
22 января 2026, 17:31
В 2021 году несколько женщин обвинили актера Криса Нота в преступлении.
Крис Нот рассказал о конце дружбы с Сарой Джессикой
Крис Нот рассказал о конце дружбы с Сарой Джессикой Паркер / коллаж: Главред, фото: instagram.com/sarahjessicaparker, instagram.com/chrisnothofficial

Кратко:

  • Крис Нот подтвердил, что они с Паркер больше не друзья
  • Заявление актрисы стало для актера "болезненным"

Американский актер Крис Нот впервые детально объяснил, почему перестал общаться с Сарой Джессикой Паркер, с которой много лет играл в сериале "Секс в большом городе".

Как известно, в 2021 году несколько женщин обвинили актера, сыгравшего в популярном шоу "Мистера Бига/Супермена", в сексуальном насилии. Актер все обвинения опроверг, заявив, что "никогда не переходил и не перейдет эту грань", а истории женщин назвал полной выдумкой.

Вскоре после этого Сара Джессика Паркер вместе с Синтией Никсон и Кристин Дэвис, которые играли главные роли в сериале "Секс в большом городе", обнародовали совместное заявление, поддержав женщин, которые решились выступить и поделиться своим болезненным опытом.

В интервью Кари Майер Робинсон, фрагмент из которого публикует People, Нот подтвердил, что они с Паркер больше не друзья. По его словам, заявление актрисы стало для него "болезненным" и таким, что "повлияло на все".

"Заявление, которое они обнародовали, было не чем иным, как управлением брендом, на самом деле - я не знаю, это было грустно, это было разочаровывающе, это было неожиданно. Потому что нужно было позвонить мне и услышать мою сторону. Вы знаете меня много лет, и мы работали вместе много лет", - говорится в сообщении.

Актер отметил, что реакция звезд на скандал была "более голливудской, чем сам Голливуд", однако они были знакомы очень много лет, поэтому он ждал хотя бы звонка и готовности выслушать его позицию.

"То, что достигнуто, - это хорошо. Ты знаешь, кто и где стоит, знаешь, кто твои настоящие друзья, а кто нет. Это важно знать. Я просто знаю, что если бы ситуация была наоборот, я бы так не поступил", - добавил Нот.

Что такое "Секс в большом городе"?

Секс в большом городе - американский комедийно-драматический телесериал канала HBO, созданный Дарреном Старом. Эпизоды выходили в эфир с 6 июня 1998 по 22 февраля 2004 года. Всего было снято 94 эпизода в составе шести телевизионных сезонов. Действие сериала разворачивается в Нью-Йорке и рассказывает о жизни четырех подруг в возрасте "за 30". Сериал основан на одноимённой книге журналистки и писательницы Кэндес Бушнелл. Основной состав на протяжении всего сериала оставался прежним — Сара Джессика Паркер, Ким Кэттролл, Кристин Дэвис и Синтия Никсон, сообщает Википедия.

