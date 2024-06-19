Годы не пожалели: "Рыжий" из "Иванушек International" сильно распух

Еще в 2015 году Григорьев-Аполлонов наговорил гадостей про Украину.

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Что сделали годы с Андреем Григорьевым-Аполлоновым / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Википедия

Солист ("Рыжий") из российской поп-группы "Иванушки International" Андрей Григорьев-Аполлонов, который никак не высказывает своей позиции по войне в Украине, появился на публике в странном виде.

В сети опубликовали часть разговора некогда "звезды" постсоветского шоу-бизнеса с журналистами, которые в шутку интересуются у музыканта, сын ли он Кристины Орбакайте.

Тот в таком же тоне отвечает, что, мол, не сын, а внук.

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Григорьева-Аполлонова не узнать / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео

Но было трудно не заметить, насколько внешне изменился Григорьев-Аполлонов. Сейчас россиянину уже 53 года - его лицо укрылось большими морщинами, а пухлые щеки сильно обвисли. От молодого "Рыжего", запомнившегося поколению 90-х, остались разве что густые рыжие волосы.

Лишний вес музыкант скрыл за оверсайзной гавайкой, а мешки под глазами - за массивными темными очками.

Андрей Григорьев-Аполлонов - позиция по войне

В последние годы музыкант не делал каких-либо громких заявлений и не высказывал своей позиции по полномасштабной войне в Украине. Но, судя по эпизодам в прошлом, вряд ли российская звезда вообще занимает какую-то политическую позицию или следует каким-то моральным принципам.

Известно, что группа "Иванушки International" нарушала законодательство Украины, выступая в оккупированном Крыму, еще с 2017 года. Именно тогда "Рыжий" пожаловался СМИ, что украинские пограничники не пустили их на день рождение фанатки бэнда в Украину. При этом музыкант, рассказывая о концертах в Крыму, подчас высказывал удивление действиям ГПСУ, не видя в пересечении границы полуострова никакого преступления.

В 2015 году музыкант отметил, что хотел бы видеть Украину федеративной республикой и добавил, что "вообще бы Крым не забирал". Уже тогда называл гибридную войну РФ на Донбассе "гражданской войной".

Кто такой Андрей Григорьев-Апполонов? Андрей Григорьев-Апполонов - российский певец, солист группы "Иванушки International". В нее также вошли музыканты Игорь Сорин и Кирилл Андреев. С середины 2000-х популярность группы спала.

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