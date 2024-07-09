Гнев Гваделупе: что думает мама Джей Ло про ее проблемы с Беном Аффлеком

Семья Дженнифер Лопес уже нашла виновного в проблемах звездной пары.

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Аффлек и Лопес развод - на чью сторону встала мама Джей Ло / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вместе или раздельно, развод или полная идиллия - брак Дженнифер Лопес и Бена Аффлека сейчас одной из самых обсуждаемых тем в Голливуде. И пока сама звездная пара, похоже, не определилась, что делать со своими отношениями дальше, семья Лопес уже определилась со стороной.

Так, инсайдер сообщил изданию Daily Mail, что Гваделупе Родригес, мама Джей Ло, сильно разочарована Беном Аффлеком. После распада Беннифер в начале двухтысячных мама артистки буквально мечтала о воссоединении дочери и ее возлюбленного. Она была очень благосклонна к актеру, и радовалась, что Джей Ло все же обрела семейное счастье.

Теперь, когда над браком Беннифер сгущаются тучи, Гваделупе уверена, что Аффлек не заслуживает ее дочери. Дженнифер и вся ее семья были влюбленны в фантастический образ Бена, который в жизни оказался далеким от идеала. Теперь она советует развестись с актером, и сосредоточиться на детях и карьере.

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"Мама Дженнифер сказала ей: "Перестань растрачивать себя и двигайся дальше, чтобы не усугублять эту неразбериху". Она сказала ей, что потратила годы, полагая, что Бен был рыцарем в сияющих доспехах. Он не был тем человеком, которым она его создала. Это нанесло ей слишком большой урон, и из-за этого она потеряла из виду, кто она и что она отстаивает", - рассказывает информатор.

Также он отметил, что позицию матери поддерживают и сестры Джей Ло, которые расстроены тем фактом, что "есть женщина, любимая миллионами, которая будет любить его вечно, – но Бен скорее сдастся, чем просто попытается все исправить".

Кто такая Дженнифер Лопес Дженнифер Лопес - американская актриса, певица, танцовщица, модельер, продюсер и бизнесвумен. Впервые получила известность в 1991 году в качестве танцовщицы труппы Fly Girl в телешоу In Living Color. Лопес - одна из самых успешных певиц своего поколения, высокооплачиваемая актриса и талантливая бизнесвумен, сумевшая создать модный бренд J.Lo; кроме того, она одна из самых богатых женщин мирового шоу-бизнеса и одна из самых влиятельных персон, говорящих на испанском языке. В середине прошлого года она вновь начала встречаться со своим бывшим возлюбленным Беном Аффлеком. А официальное воссоединение отпраздновали большой фотосессией на яхте украинского коммерсанта Рината Ахметова, которую тот иногда сдает в аренду.

Кто такой Бен Аффлек? Бен Аффлек - американский актер, режиссер и продюсер. Обладатель многочисленных кинонаград: трех "Золотых Глобусов", двух "Оскаров", двух "SAG Awards", двух "BAFTA" и пр. Также имеет четыре "Золотых малины". Снялся в более чем восьмидесяти фильмах, срежиссировал 35.

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