'Глубокий старик': в сети появилось фото заросшего мужа Заворотнюк

Мужу Заворотнюк приходится сложнее всех. Однако сообщается, что фигурист ухаживает за больной женой.

Анастасия Заворотнюк / instagram.com/a_zavorotnyuk

Российские телеграмм-каналы активно делятся фото Петра Чернышева, фигуриста и мужа онкобольной Анастасии Заворотнюк, которая последние несколько лет борется с тяжелым заболеванием.

На фоне последних новостей о том, что актрисе стало хуже и она уже который месяц находится в частной клинике, ее муж выглядит заросшим и постаревшим.

Так, телеграмм-канал "Не Малахов" назвал фигуриста "глубоким стариком". "Муж Анастасии Заворотнюк впервые за долгое время появился на публике. Заросший Петр Чернышев выглядит глубоким стариком", - сообщает канал.

Напомним, ранее появилась информация о том, что "дела у актрисы совсем плохи".

"Больная раком Анастасия Заворотнюк с сентября этого года находится в онкологическом отделении частной медицинской клиники в центре Москвы. Видимо, дела совсем плохи. Скорее всего, жизнь артистки поддерживают только капельницы и уколы", - сообщает медиа.

Кроме того, ранее стало известно о том, что дочь смертельно больной российской актрисы Анастасии Заворотнюк Анна решила покинуть свою родину - террористическое государство Россию.

Об этом она сообщила на странице своей социальной сети Instagram, где пояснила поклонникам, что переезжает из Баку в Дубай. Модель, которая недавно вышла замуж, но не раскрывает личность своего мужа, сообщила, что переезжает следом за ним.

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