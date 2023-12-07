Герцогиня в черном: Меган Маркл засветилась в дорогущем луке "занятой мамочки"

Жизнь на широкую ногу в лучших традициях аристократии - это то, от чего герцогиня Сассекская не может отказаться ни при каких обстоятельствах.

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Меган Маркл свежие фото - герцогиня Сассекская показала спортивный лук / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Меган Маркл и Кейт Миддлтон, когда они обе сверкали при британском дворе, были вынужденными соперницами во всем - их постоянно сравнивали в манерах, стиле одежды, высказываниях и пр. На сегодняшний день герцогиня Сассекская уже давно "отошла от дел", но в США, куда она перебралась с мужем, все еще старается выглядеть по-королевски.

На светских мероприятиях Маркл предпочитает подчеркнуто скромные наряды известных брендов, внешняя простота которых не может обмануть тех, кто разбирается в моде - жена принца Гарри любит одеваться дорого, и платит за одежду кругленькие суммы.

То же касается и аксессуаров. К примеру, на днях Меган попала в объективы папарацци недалеко от своего дома в Монтесито. Она была одета в черные лонгслив и леггинсы, серо-розовые кроссовки, солнцезащитные очки и зеленую кепку. На первый взгляд - наряд типичной лос-анджелесской мамы двоих малышей, которая выскочила за кофе в ближайший Starbucks.

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Но это лишь на первый взгляд. Снимки Маркл появились на одном из фан-аккаунтов королевских особ в Instagram, посвященном их модным лукам. При детально разборе выяснилось, что образ уставшей мамы в исполнении герцогини Сассекской стоит более $600. Один только чехол на Iphone в ее руках затянул по меньшей мере на 250 долларов.

Ранее стало известно, что герцоги Сассекские едва не повторили ужасную судьбу принцессы Дианы - принц Гарри и Меган Маркл едва не попали в аварию из-за папарацци, которые преследовали их на автомобиле 2 часа.

Также стало известно, что Меган Маркл в США поймали на лжи. Из-за недобросовестно выполненной работы их в Америке, куда оба так стремились, стали называть "королевскими мошенниками".

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